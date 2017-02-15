مبارك الخالدي

دخل محترف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي التونسي أمين الشرميطي تدريبات الاخضر بشكل رسمي بعد تعافيه من الإصابة التي يعاني منها وغاب الشرميطي عن فريقه الأخضر لمدة قاربت الشهر بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة العربي أمام كاظمة ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس الأمير.

ودخل الشرميطي الحصة التدريبية صباح امس بإشراف الجهاز الفني بقياده الصربي ميودراغ يزيديتش ومساعديه.

وفي سياق متصل، صرف مجلس إدارة النادي النظر عن مقترح اقامة معسكر تأهيلي للفريق في ابوظبي نظرا لضيق الوقت، حيث قرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات على فترتين صباحية وهي مخصصة للاعبين المحترفين ومن يرغب من اللاعبين الاخرين المشاركة فيما تكون الفترة المسائية مخصصة للحصة الرئيسة.