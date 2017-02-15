مبارك الخالدي

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صدمة بخروج قائد الفريق عبدالرحمن السربل مصابا.



وكان الفريق قد استأنف تدريباته بقيادة المدرب الوطني ثامر عناد بمشاركة جميع اللاعبين الا ان السربل شعر بآلام الإصابة التي يعاني منها، حيث فضل المدرب عناد خروج اللاعب، حيث تولى الجهاز الطبي ايقاع اللاعب لفحوصات قبل ان يسمح له بالتدرب منفردا وبعيدا عن المشاركة الجماعية.



وفي سياق متصل، دخل تدريبات الفريق الكرواتي ايفان بلجيك الذي تعافى تماما من الإصابة وبات ضمن خيارات الجهازين الفني للمباراة الودية التي سيخوضها الفريق على ستاد مبارك العيار غدا الخميس امام الصليبخات في اطار استعدادات الفريقين لخوض مواجهات دوري VIVA.