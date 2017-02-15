يحيى حميدان

تنطلق مساء اليوم منافسات دور الستة من دوري كرة السلة وذلك عبر اقامة 3 مباريات مهمة لجميع اطرافها، ويلعب كاظمة مع العربي عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، يعقبها لقاء القمة بين القادسية والكويت في الـ 6:30، وتختتم المباريات بمواجهة الجهراء مع النصر في الـ 8:30، وستقام جميع المباريات في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر.

ويقام دور الستة من مرحلتين ويتوج الفريق الاكثر فوزا في المباريات باللقب.

ويسعى «الأصفر» الى تحسين الصورة الباهتة التي ظهر بها في الدور التمهيدي والذي احتل خلاله المركز السادس، وذلك عقب استعادة لاعب الارتكاز صالح يوسف الذي غاب عن الفريق في الموسم الحالي.

وفي المقابل، يبدو «الابيض» اكثر جاهزية واستقرارا واقام الفريق معسكرا تدريبيا في مدينة دبي بالامارات قبل ايام استعدادا لمنافسات دور الستة ولرغبة الكويت في استعادة اللقب الذي حصل عليه القادسية في الموسم الماضي.

وفي المباراة الأخرى، يطمح الفريق الكظماوي لتجاوز عقبة «الأخضر» المتحفز، وأقام «البرتقالي» معسكرا خارجيا هو الآخر في تركيا خلال الاسبوع الماضي.

اما في اللقاء الأخير، تبدو الكفة متساوية نسبيا بين الجهراء والنصر.