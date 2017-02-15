يعقوب العوضي

تتجه أنظار محبي اليد الى صالة الشهيد فهد الأحمد مساء اليوم حين يلعب الكويت (24 نقطة) مع القرين (17 نقطة) ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري دمج اليد.

ويسبق المواجهة المنتظرة مباراة لا تقل اهمية تجمع الفحيحيل (14 نقطة) مع العربي (13 نقطة). وفاز الشباب على كاظمة بنتيجة 24-23 (الشوط الاول 12-11) وذلك في المواجهة التي دارت بينهما مساء اول من امس، ورفع الفائز رصيده الى 6 نقاط بينما يبقى كاظمة على رصيده السابق بـ 20 نقطة.

ويطمح الكويت الى تصدر الترتيب العام ولو مؤقتا وبفارق نقطة عن السالمية المتصدر الحالي، ولدى الابيض كوكبة من النجوم القادرة على تحويل الطموح الى واقع وترجمته الى اهداف ومنهم ابناء الغربللي محمد وخالد وعبدالله الى جانب صالح الموسوي وعبدالرحمن البالول وعبدالله الخميس ونواف الشمري.

في المقابل، يرمي القرين الى تعويض خسارته امام السالمية بقرار لجنة المسابقات وحصد احدى بطاقتي التأهل الاخيرتين للدوري الممتاز، ولدى الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري محمد عبدالمعطي العناصر اللازمة لترجمة خططه على ارض الواقع ومنهم محمد الصانع وعبدالعزيز يالوس وحسن مدن وسعد سالم ويوسف شاهين وحارس المرمى علي الخضر وعبدالعزيز نجيب وميثم دشتي ومشعل الشطي ويوسف صيوان ويوسف حيدر.

وعلى الفريقين ضبط النفس واللعب على المضمون لحسم النتيجة، بالاضافة الى الحرص على عدم الوقوع في الاخطاء الأبجدية في اللعبة خصوصا في التمرير والتسلم.