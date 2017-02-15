خطف الجواد «زوين» بقيادة الجوكي «دو» العائد لاسطبل النشاما جائزة المركز الأول

حققت كل من الجياد «زوين» و«برق دسمان» و«تنفيذ» و«نوماس خالد» و«المرتجز» و«مشراق» و«المستعد» و«المقرب» المركز الأولى لأشواط السباق الثمانية لليوم الاول لكرنفال الموروث الشعبي المقام بمكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي أقيمت امس الاول بنادي الصيد والفروسية، وسط حضور جماهيري كبير تخطى الخمسة آلاف مشاهد يتقدمهم نائب رئيس نادي الصيد محمد جاسم القطامي وبورسلي والجريوي واسرة الهيئة العليا لسباق الخيل بقيادة صالح الحميضي وهايف الحويلة رئيس نادي فروسية الاحمدي ومبارك الديحاني رئيس نادي فروسية الفروانية وعدد من قيادات الفروسية.

وجاءت هذه النتائج بخطف الجواد «زوين» بقيادة الجوكي «دو» العائد لاسطبل النشاما جائزة المركز الأول للشوط الأول من مهرجان الموروث الشعبي بمكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، واحتل الجواد «برق دسمان» بقيادة الجوكي «مورغن» العائد لاسطبل دسمان المركز الاول للشوط الثاني، وجاء في المركز الاول للشوط الثالث الجواد «تنفيذ» العائد لاسطبل غانم الحسيني بقيادة الجوكي «سالم»، وتصدر الجواد «نوماس خالد» العائد لاسطبل السيحان بقيادة الجوكي «علي» الشوط الرابع بحصوله على المركز الأول، وحل الجواد «المرتجز» العائد لاسطبل محمد الجعيدية بقيادة الجوكي «سالم» في المركز الاول للشوط الخامس، وحاز الجواد «مشراق» العائد لاسطبل جحيل بقيادة الجوكي «الرويشد» المركز الاول للشوط السادس، وحصل الجواد «المستعد» العائد لاسطبل جاسم سفاح بقيادة الجوكي «جيفري» على المركز الاول للشوط السابع، وحاز الجواد «المقرب» العائد لاسطبل النشاما بقيادة الجوكي «دو» المركز الاول في الشوط الثامن.

انطلاقة قوية

انطلقت فعالية الاجتماع الخامس عشر لليوم الاول لكرنفال جوائز مهرجان الموروث الشعبي بمكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الساعة الثانية من ظهر امس الاول في نادي الصيد والفروسية وشارك في اليوم الاول 90 جوادا وفرسا من كل أقطاب الفروسية بمشاركة فروسيات محافظات الفروانية والجهراء والاحمدي، بالإضافة الى نادي الصيد والفروسية موزعة على 8 أشواط رئيسية.

تصريحات وإشادات

من جانبه، قال د.هايف الحويلة رئيس فروسية الأحمدي: نشكر وسائل الإعلام على تغطية رياضة الفروسيات المحلية، وهذه السنة تنـــظم فعـالية الموروث الشعبي بالمكرمة الأميرية التي تنتـــظرها الفروسيات لإقامتها كل عام، وتشهد في هذه البطولة المقامة اليوم حدة التنافس للوصول الى المراكز الاولى لفرد عضلات الأندية المتنافسة التي شهدها الحضور الكثيف الذي لم نشهده منذ زمن بعيد في متابعة هذه السباقات.

بدوره، قال مبارك عويض الديحاني رئيس مجلس إدارة نادي فروسية الفروانية: بداية نود ان نهنئ صاحب السمو الأمير وولي العهد حفظهما الله ورعاهما والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية ويوم التحرير، ونوصل الشكر لصاحب السمو الأمير على المكرمة الأميرية لسباقات الموروث الشعبي لجميع أندية الفروسية في البلاد لهذا العام، مشيدا باهتمام القيادة السياسية والهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب برياضة الفروسية المتأصلة بتاريخ الآباء والأجداد.