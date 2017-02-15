أكد رئيس برنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان التابع لإدارة طب الأسنان في وزارة الصحة د. عبدالهادي محمد أن «الحملة التوعوية الخامسة لبرنامج الأحمدي المدرسي لصحة الفم والأسنان والتي تقام تحت شعار «صحة فمي... صح» تهدف إلى تحفيز الطلبة وأولياء أمورهم للتواصل مع طبيب الأسنان والحفاظ على صحة الفم للوصول إلى جيل ينعم بصحة فموية سليمة وما يعكس ذلك من صحة للأبدان وعافية للإنسان»، لافتا إلى أن «مناسبة فعاليات الحملة والمهرجان التوعوي لانطلاقة فعاليات «هلا فبراير» والاحتفالات الوطنية بعيدي الاستقلال والتحرير يمنح فعاليات الحملة مذاقا مميزا».

وأوضح عبدالهادي أن «رعاية مديرعام منطقة الأحمدي التعليمية وليد العومي للحملة التوعوية الخامسة للبرنامج كان له أطيب الأثر وانعكس إيجابا عليها بمزيد من الإنجاز المثـــمر»، مشيرا إلى أن «البرنامج نظم خلال شهر فبراير الجاري بطولة لـ«سباعيات كرة القدم» على ملاعب ساحة الصباحية الشعبية التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك في إطار التوأمة بين وزارتي الصحة والتربية».

وذكر أن «البطولة شهدت تنافس 27 مدرسة ابتدائية للبنين من مدارس منطقة الأحمدي التعليمية بعدد 243 من الطلبة المتميزين بصحة فموية سليمة والمسجلين في قسم الإرشاد التوعوي في برنامج الأحمدي المدرسي»، مشيرا الى أن «المركز الأول في البطولة فازت به مدرسة «الملا ناصر» والمركز الثاني مدرسة «محمد عبدالله الزامل» والمركز الثالث مدرسة «ابن ماجد» والمركز الرابع مدرسة «سيد رجب الرفاعي»، وحصل على كأس أفضل لاعب «الطالب عبدالرحمن ابراهيم من مدرسة أبو ذر الغفاري» وكأس أفضل حارس مرمى «الطالب عبدالله فيصل» من مدرسة صهيب بن سنان.

وأشار عبدالهادي إلى أن «الموجه الفني الأول للتربية البدنية بنين في منطقة الأحمدي التعليمية على كرم وطاقمه المعاون كان لهما الدور المميز في الإشراف على البطولة»، موجها «شكره لمراقب إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة وليد سلطان، على جهوده في توفير جميع متطلبات البطولة ووجبات الطلبة طوال فترة المنافسات».