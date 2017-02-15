تألقت الهجن العائدة لملاك من دولة القطر في منافسات اليوم الثالث لبطولة الكويت الـ 17 لسباقات الهجن بفوزها بـ 14 شوطا من اصل 26 شوطا اقيمت على مضمار النادي الكويتي لسباقات الهجن بمنطقة جويهل.

وشهدت منافسات اليوم الثالث التي خصصت للهجن ذات الاعمار المتوسطة وهي «جذاع قعدان» و«جذعات ابكار» لمسافة ستة كيلو مترات احراز الهجن الاماراتية ثمانية اشواط، فيما حصدت هجن السعودية ثلاثة اشواط، بينما حققت هجن الكويت شوطا واحدا عبر الذلول «مروح» لمالكه هادي العجمي.

وتحقق اكتساح الهجن القطرية في اشواط السباقات بفضل الاداء المتميز لهجن «الشيحانية» بعد فوز هجنها «منثورة» و«غشام» و«حشمة» و«امجاد» و«مهيوب» بالمراكز الأولى للاشواط، فيما توج الذلولان «نوايد» و«نسناس» بكأسي الشوطين الرئيسيين للهجن العائدة للشيوخ وهيما عبارة عن كأس وسيارة لاند كروزر لكل شوط.