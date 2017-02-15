أعرب رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد عن اعتقاده بأن دورة الالعاب الآسيوية الشتوية الثامنة هذا الشهر في اليابان ستشكل اشارة البداية لنمو غير مسبوق في الرياضات الشتوية في جميع انحاء القارة.

وتقام دورة الالعاب الآسيوية الشتوية الثامنة في سابورو من 19 الى 26 فبراير، وتتضمن منافسات في خمس رياضات موزعة على 11 لعبة و64 مسابقة، وسيشارك فيها رياضيو 31 دولة.

وقال الفهد: ان دورة الالعاب الآسيوية في سابورو ستكون حدثا مشوقا جدا ومهما للجميع في آسيا.

تقام دورة الالعاب الآسيوية قبل عام من دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية المقررة في فبراير 2018، ولذلك فإنها ستشكل نقطة انطلاقة مثالية وإعدادا للرياضيين والمدربين ومسؤولي الفرق على حد سواء.

وتابع: ان دورة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2022 ستقام في آسيا ايضا، في بكين، لتصبح المدينة الوحيدة التي تستضيف دورة الالعاب الآسيوية الصيفية والشتوية من المتوقع ان تشرك الصين 300 مليون شخص في الرياضات الشتوية خلال هذه الفترة، وبالتالي فان السنوات القليلة المقبلة ستكون محورية في بناء قاعدة واسعة جديدة للرياضة الشتوية خارج البلدان التقليدية في اميركا الشمالية وأوروبا.

ويرى الفهد ايضا ان مشاركة رياضيين من استراليا ونيوزيلندا في دورة الالعاب الآسيوية الشتوية بسابورو ستعزز وحدة وتضامن الحركة الأولمبية.

وبناء على طلب اللجنة الاولمبية الاسترالية، وافق المجلس الاولمبي الآسيوي مع اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الآسيوية الشتوية في سابورو على مشاركة رياضيي هذين البلدين من قارة اوقيانيا الذين سيشاركون كضيوف في المنافسات الفردية فقط ولن تحتسب نتائجهم ضمن لائحة الميداليات، ولكنهم سيحصلون على الفرصة لاكتساب الخبرة للدورات المقبلة ضد رياضيين من مستوى عالمي في الرياضات الشتوية يمثلون اليابان والصين وكوريا الجنوبية وكازخستان على منشآت من طراز عالمي ايضا.