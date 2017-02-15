حقق منتخبنا للمدارس المركز الثالث في بطولة «ج» العالمية لمنتخبات المدارس بعد فوزه على منتخب مدارس البحرين ٤-٢، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت عصرأمس في العاصمة القطرية الدوحة.

سجل لمنتخبنا عبدالرحمن الرشيدي ومزيد المطيري وعبدالرحمن الخضر وحسين دشتي.

وقام وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس بالاتصال بالوفد وحثهم على مواصلة العطاء مؤكدا انه فخورا بالمستوى والاداء ووعدهم بتكريم لائق.

وكان أزرق المدارس خسر في صباح نفس اليوم مواجهة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح ٤-٥، حيث انتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي ١-١، سجل لمنتخبنا الهدف عبدالرحمن الخضر.

الى ذلك، تقام المباراة النهائية في الـ٥ من مساء اليوم بين منتخبي المغرب وفرنسا.

وعلمت «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان سيكرم المنتخب الذي قدم مستويات رائعة لبلده، من خلال التنسيق مع الوزير الفارس.