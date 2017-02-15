

أحرز نادي الكويت لقب بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة الـ 51 للمرة العاشرة في تاريخه، بعد غياب بلغ 38 عاما منذ فوزه بآخر لقب له في موسم 1978-1979، اثر تغلبه اليوم على نظيره كاظمة 1/3 بواقع 25-21 و25-15 و16-25 و25-15.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي سبقت المباراة النهائية، تغلب القادسية على العربي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، ليحرز بذلك المركز الثالث في البطولة.

وأقيمت البطولة في السابق 50 مرة نال لقبها القادسية 22 مرة تلاه كاظمة (حامل اللقب) 14 مرة ثم الكويت تسع مرات والعربي أربع مرات، وأخيرا الجهراء مرة واحدة.