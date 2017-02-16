استقبل نائب رئيس مجلس ادارة نادي الكويت خالد الغانم لاعب القادسية والمنتخب السابق بدر الشمري، حيث قدم له الأخير درعا تذكارية، ودعاه إلى حضور تكريمه المقرر في 19 مارس المقبل على هامش الديربي الذي سيجمع الغريمين التقليديين القادسية والعربي ضمن دوري «VIVA».

وأشاد الغانم بما قدمه الشمري طوال مشواره مع «الأصفر» و«الأزرق»، مشيرا إلى أن اللاعب كان من أعمدة الفريق، وتمكن من تسجيل تواجده في تلك الفترة، متمنيا في الوقت نفسه أن يلقى الدعم المطلوب من جماهير اللعبة في لقاء «الديربي».

من جهته، وجه الشمري الشكر الى الغانم لحرصه على الوقوف إلى جانب الرياضيين في مختلف الألعاب، مؤكدا ان هذا الأمر ليس غريبا عليه، إذ إنه يعد من أبرز المساندين للرياضة في مختلف مجالاتها.