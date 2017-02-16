مبارك الخالدي

يستضيف فريق العربي لكرة القدم مساء اليوم اليرموك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مواجهات دوري «VIVA».

وكان الجهاز الفني لـ «الأخضر» قد طلب مباراة تحضيرية خلال فترة التوقف الراهنة للحفاظ على لياقة المباريات وعدم ابتعاد اللاعبين عن أجواء المباريات، كما يسعى المدرب الصربي ميودراغ يزيدتش إلى تحقيق القدر المطلوب من الانسجام بين اللاعبين وهي السلبية التي عانى منها الفريق العرباوي وكلفته الخروج خالي الوفاض في بطولتي كأس سمو ولي العهد وكأس سموالأمير.

ومن المتوقع أن يدفع ميودراغ خلال المباراة بعدد من اللاعبين العائدين من الإصابات الذين لم يشاركوا لمدة تجاوزت الشهر ومنهم احمد ابراهيم وبدر طارق والتونسي محمد امين الشرميطي، فضلا عن التوجه لتثبيت ثنائي الهجوم حسين الموسوي وعبدالرحمن باني كأحد الحلول المتاحة بعدما نجح الثنائي في التسجيل في آخر مبارتين للأخضر ببطولة كأس سمو الأمير.

وفي المقابل، ستكون المباراة فرصة لليرموك والمدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا لاختبار قدرات «اليرامكة» قبل انطلاق استحقاق الدوري.