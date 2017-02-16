مبارك الخالدي

يحل فريق الصليبخات لكرة القدم ضيفا على الجهراء في المباراة الودية التي تجمعهما مساء اليوم على ستاد مبارك العيار في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري VIVA.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة لكلا الفريقين لاختبار الإمكانات الفنية والبدنية لعدد من اللاعبين العائدين من الاصابات ومنهم مشعل ذياب في الصليبخات وسعد الوليد والكرواتي ايفان بلجيك في الجهراء.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مشاركة السوري أحمد قدور في الصليبخات بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لدخوله إلى البلاد، إذ يعول المدرب احمد عبدالكريم على قدور في حل مشكلة التهديف التي عانى منها الفريق المباريات السابقة.

وتعتبر المباراة فرصة مواتية لمدرب الجهراء ثامر عناد للدفع باللاعبين إبراهيم العتيبي وحمود ملفي اللذين عادا إلى الفريق بعد رفع الإيقاف المقرر إداريا عليهما من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إذ يحتاج العتيبي وملفي إلى عدد من المباريات قبل استرجاع المستوى الفني المعهود منهما إضافة إلى انسجامهما مع العناصر الجديدة للفريق.