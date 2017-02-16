اجتمعت اللجنة الكويتية للدراجات برئاسة رئيس اللجنة أحمد الفضلي وحضور كل من: نائب الرئيس غدير الصقعبي، مقرر اللجنة عبدالله الشمري، الشيخ ناصر محمد الجراح الصباح عضو اللجنة، د.أنس القطان عضو اللجنة.

وكان الاجتماع في مقر اللجنة الكائن في مبنى اللجنة الأولمبية في حولي.

وقد تم استعراض أهم إنجازات اللجنة بالفترة الماضية، كما تم استعراض استراتيجية اللجنة لتطوير رياضة الدراجات والرقي بها واكتشاف جيل جديد من اللاعبين واللاعبات ووضع سياسة تدريبية ناجحة للحصول على المزيد من الجوائز الدولية التي ترفع اسم الكويت عاليا.

في البداية هنأت اللجنة وزير الشباب خالد الروضان بعد توليه هذا المنصب متمنية أن تشهد الأيام المقبلة أخبارا سارة للشعب الكويتي برفع الإيقاف عن الكويت.

واستعرضت اللجنة خطة لتطوير رياضة الدراجات في الكويت، كما ناقشت الإيجابيات الفترة الماضية ونجاح اللجنة في المشاركة ببطولة العالم للدراجات والتي أقيمت في قطر.