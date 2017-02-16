حيات: هذا النوع من المهرجان سيعمل على زيادة نشاط الفروسية وجماهيرها

اختتم الاجتماع الخامس عشر لليوم الثاني لكرنفال جوائز مهرجان الموروث الشعبي بمكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مساء أول من أمس بنادي الصيد والفروسية، بحضور د.حمود فليطح نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة ومسعود حيات رئيس نادي الصيد والفروسية ونائبه محمد القطامي والمستشارة موضي العجمي وأمين السر احمد أبل والعضوين ناصر بورسلي وآلاء السلطان ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل صالح الحميضي وقيادات فروسيات الأحمدي والفروانية والجهراء.

وظفر الجواد «الهارف» بجائزة وكأس الديوان أغلى جوائز المكرمة الأميرية للمهرجان الكبير للشوط الثامن المخصص لكل الدرجات على مسافة ٢٦٠٠م.

وفازت الجياد «عهد التحرير» و«امنيتك» و«رداد البرا» و«زومان» و«سياف» و«لعيون بيبي» و«عز نايف» على المراكز الأولى لأشواط السباق الثمانية.

وأعرب نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة د.حمود فليطح عن سعادته بوجوده بنادي الصيد والفروسية لمشاركة إدارة النادي في تنظيم كرنفال الموروث الشعبي والذي يأتي برعاية سامية دعما لرياضة الفروسية.

وقال أتقدم باسمي ونيابة عن الشيخ أحمد المنصور وأشكر الاخوان في نادي الصيد والفروسية وأندية الفروسية الأخرى على نجاح هذا المهرجان بوجود الحضور الغفير الذي يشكل النجاح الأكبر.

بدوره، قال رئيس نادي الصيد والفروسية مسعود جوهر حيات: نتشرف بحضور مناسبة احتفالية الموروث الشعبي للفروسية المدعومة من صاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان هذا النوع من المهرجان سيعمل على زيادة نشاط الفروسية وجماهيرها الذي يعد أساس هذه الرياضة في البلاد.

واشاد حيات بالقيمة المالية المقدمة كجوائز للفائزين وبالجمعيات المشاركة بانضمامها في هذا المهرجان.

من جانبه، اشاد نائب رئيس نادي الصيد والفروسية محمد جاسم القطامي بنجاح اليوم الأول للكرنفال وما حققه من نجاح جماهيري جمع قاطبة ملاك ومنسوبي أهل الخيل، والذي ما زلنا نراه في اليوم الثاني من ايام الكرنفال، متمنيا استمرار هذه النجاحات التي حققها هذا الكرنفال، مشيرا الى ان ما شهدته هذه الفعالية من نجاح يبشر بمستقبل افضل لنجاحات قادمة لسباقات الخيل.

بدوره، قال مدير عام سباق نادي الصيد والفروسية الشيخ عبدالله السلمان الصباح: نحمد الله سبحانه وتعالى على نجاح سباقات مكرمة سمو الأمير حيث لمسنا ذلك بالحضور الغفير والمنافسات القوية للظفر بمكرمة سموه، حيث قال: لا يسعني الا التضرع الى الله سبحانه بأن يحفظ سموه لنا قائدا وربانا لمركب امنا الكويت.

وأنتهز هذه المناسبة بالتقدم لسموه ولسمو ولي العهد باسمى آيات التهاني والتبريكات بأيام الأعياد الوطنية والتحرير.