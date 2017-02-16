أعرب رئيس اللجنة المعينة لإدارة اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الجابر العلي لـ «كونا» عن سعادته للإنجازات الكبيرة التي حققها ابناؤنا الرياضيون من الطلبة بوزارة التربية.
وقال في تصريح له امس، نيابة عن أعضاء اللجنة الأولمبية نتقدم لوزير التربية والمسؤولين بوزارة التربية والفريق المشرف على اللاعبين بالتهاني للإنجاز المشرف ورفع اسم بلدنا الكويت بهذه المناسبة واللجنة الأولمبية ستكون بمقدمة المستقبلين للأبطال وستقدم الدعم والمساندة لكل الجهود التي تثمر تحقيق الإنجازات الرياضية باسم الكويت، والتي تدعم ابناء الكويت تحقيقا للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.