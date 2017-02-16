أكد النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الآلية جاهزيته لإطلاق بطولة (جابر الأحمد) السنوية المفتوحة الـ 11 اليوم الخميس مع اكتمال وصول ضيوف الكويت من المشاركين بالبطولة.

وقال رئيس النادي الشيخ أحمد الداود لـ (كونا) امس إن النادي جاهز لتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بالصورة التي تعكس قدرات الشباب الكويتي على تنظيم أقوى البطولات وإظهارها بالصورة المثلى.

وأضاف الداود أن وصول الفرق المشاركة في البطولة التي تستمر حتى السبت المقبل اكتمل كما هو مخطط له مع وصول الفريق الفرنسي العالمي المحترف.

وأوضح أن الفريق الفرنسي سيقدم عرضين للحركات الاستعراضية بالدراجات النارية مساء اليوم وغدا الجمعة على حلبة (جابر الاحمد) الدولية التابعة للنادي والكائنة على الطريق الدائري السادس بمنطقة الضجيج.

وذكر أن الابطال العالميين حرصوا على زيارة موقع البطولة للاطلاع على التحضيرات والتجهيزات الفنية التي أشرفت عليها الإدارة الفنية بالنادي بالتنسيق مع الفريق على مدى الأشهر الماضية لضمان ظهور الاستعراض بالشكل اللائق بسمعة البطولة إقليميا ودوليا.

وأفاد بأن أعضاء الفريق العالمي أشادوا خلال زيارتهم للعديد من الأماكن السياحية بالتطور الذي تشهده الكويت في كل المجالات، حيث أبدوا إعجابهم بأجواء الاحتفالات بالأعياد الوطنية وما تضمنه من إنارة للمباني والزينة في الشوارع العامة.

وأشار الى ان المشاركين يملكون خبرات في مجال الاستعراض بالدراجات النارية وفي مقدمتهم السائق المحترف منذ 2009 ديفيد رينالدو ذو الـ 27 عاما والذي يحمل لقب بطولة العالم للدراجات النارية عام 2013 وصاحب المركز الثاني في بطولة العالم 2015.