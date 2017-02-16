انطلقت منافسات بطولة «كويت المحبة» لكرة القدم للأكاديميات برعاية الهيئة العامة للرياضة وبتنظيم من اكاديمية التمت سوكر وتستمر البطولة حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بحضور مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم ورئيس قسم الساحات الرياضية احمد الصايغ ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالعزيز المنيع واولياء امور اللاعبين، بمشاركة 8 اكاديميات تضم فئتين، الاولى مواليد 2005-2006 والثانية مواليد 2007-2008 قسموا الى مجموعتين يتأهل صاحبا المركز الاول والثاني للدور نصف النهائي.

وأقيمت خلال اليوم الاول تصفيات المجموعة الاولى ضمن فئة مواليد 2005/2006 التي تضم فرق فيوتشر، غولاسو، التمت، وبايرن ميونيخ، وقد تأهلت اكاديمية التمت سوكر صاحب المركز الاول وغولاسو صاحب المركز الثاني الى الدور نصف النهائي والذي سيقام منافساته اليوم، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج المجموعة الثانية التي اقيمت منافساتها يوم امس.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب الهيئة في منطقة بيان.