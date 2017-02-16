عطا الله: «بريك تايم» سيقدم النهائيات السابقة والاهداف الخاصة بها

أكد مدير القناة الثالثة «سبورت» في تلفزيون الكويت عادل عطا الله، ان هناك تغطية واسعة أعدتها إدارة القناة، لتغطية نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم، في مناسبة رياضية غالية وعزيزة على قلوب أهل الكويت.

وأوضح عطا الله انه تزامنا مع نهائي أغلى الكؤوس سيكون هناك يوم مفتوح سيشهد عرض عدد من البرامج المسجلة والمباشرة.

وقال مدير قناة كويت سبورت: سيبدأ الاستديو المفتوح باستضافة الشخصيات الرياضية ومن لهم دور بتنظيم العرس النهائي، وكذلك عرض تقارير خاصة عن المناسبة الغالية الى جانب استضافة رئيس ديوان كلا الناديين المتأهلين الى الموقعة الختامية.

وزاد: ستخصص حلقة عالم الصحافة للحديث عن المباراة النهائية وما تضمنته الصحف المحلية من عناوين وما أفردته من مساحات لتغطية الحدث الهام.

وتابع: ستعرض القناة برنامجا وثائقيا يسرد تاريخ هذه البطولة الكبيرة وابرز ما حدث فيها فضلا عن ابرز الارقام والمعلومات الارشيفية المتعلقة بتاريخها.

واضاف: سيعرض برنامج ذكرى وصورة الصور الارشيفية الخاصة بنهائيات كأس سمو الأمير عبر سنوات عديدة، كما ستغطي حلقة سبورت سنتر اخبار اللقاء الختامي عبر عمل تقارير خاصة حول التنظيم واستعدادات طرفي المواجهة مع استضافة محلل رياضي للحديث عن اللقاء.

وبين عطا الله أن برنامج «بريك تايم» سيقدم للمشاهدين النهائيات السابقة والاهداف الخاصة بها، كما سيسرد برنامج المقصورة ذكريات تاريخية لهذه البطولة من خلال استضافة نجوم كانوا قد شاركوا بمثل هذه المناسبات.

وعن الاستديو التحليلي للمباراة النهائية، أوضح عطا الله انه سيخرج في صورة استثنائية، وسيتميز بفقراته وتقاريره كما سيتم عمل استديو مكمل من ستاد جابر برسائل حية ومباشرة وسيكون هناك تعاون مع وزارة الداخلية لدعم الحملات التوعية.

وبخصوص النقل التلفزيوني، قال مدير القناة انه تم توفير كل الامكانيات التقنية لإظهار المباراة بأفضل صورة للجمهور والمتابعين، وسيتم الاحتفال مع الفريق البطل من خلال استضافتهم في برنامج ملاعبنا.

وتوجه عطا الله بالشكر الى وزير الاعلام بالوكالة الدولة الشيخ محمد العبدالله على دعمه الكامل للقناة الثالثة سبورت والشكر أيضا موصول لوكيل وزارة الاعلام طارق المزرم على متابعته الدائمة في تنفيذ الخطة الموضوعة والشكر أيضا للوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية محمد الشمري على تسهيل المتطلبات المالية ومجيد الجزاف الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون.

واختتم مدير قناة سبورت تصريحه: أمنياتنا للجميع بالتوفيق في هذا اليوم المهم والغالي على قلوبنا والفوز الاكبر لنا جميعا هو تشريف وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للمباراة، وهو بحد ذاته فخر واعتزاز كبير لنا جميعا.