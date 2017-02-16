يعقوب العوضي

توج الكويت بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بنسخته الـ ٥١ بعد فوزه في المباراة النهائية على حامل اللقب كاظمة بنتيجة ثلاثة أشواط لواحد، وذلك في المواجهة النهائية التي اقيمت مساء أول من امس على صالة فجحان هلال بنادي القادسية.

وجاءت الأشواط كالاتي (٢٥-٢١)، (٢٥ -١٥)، (١٦-٢٥) و(٢٥-١٥)، وأدار المباراة الحكمان عادل الحربي ونايف الحميدان.

ويأتي الإنجاز «الكويتاوي» بعد غياب درع البطولة ٣٨ عاما عن خزينة النادي، اذ كان آخر لقب حصده الأبيض في موسم ٧٨-٧٩ ومع اللقب الحالي يصبح عدد بطولات الدوري التي فاز بها الكويت 10 بطولات.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي سبقت المباراة النهائية في نفس الصالة، فاز القادسية على العربي بنتيجة ثلاث أشواط لاثنين ليعلن عن حصوله على الميدالية البرونزية تاركا المركز الرابع للاخضر.

وقام بتتويج الفرق الثلاثة الاولى وتسليم درع البطولة رئيس اتحاد اللعبة وليد أمان ونائبه محمد العجمي وعضو الاتحاد فوزي المعتوق، كما حضر نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم ومدير لعبة «الأبيض» محمد النصف وامين سر كاظمة يوسف بوسكندر ومدير لعبة «البرتقالي» مشعل العتيبي.

الغانم بطولة غالية

وفي السياق ذاته، عبر نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم عن فرحته بحصد لقب الدوري والذي طال امد انتظاره، وقال: هذه البطولة غالية فانتظرناها طويلا ولم يأت الإنجاز الا بعد اجتهاد اللاعبين، لذا فهم «يستاهلون» المكافآت المجزية، وأشاد الغانم بجهود مدير اللعبة محمد النصف والتي تجلت في الاعداد السليم والحرص على إزاحة العقبات والعراقيل التي تواجه الفريق ككل.

بدوره، أشاد النصف بالمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون على مدار البطولة وتصدرهم التمهيدي حتى الوصول للنهائي.

وقال: «إن لاعبينا قدموا أداء قويا وثابتا استحقوا من خلاله الفوز بكل جدارة وتمكنوا من هزيمة خصم قوي لا يستهان به وهو كاظمة حامل اللقب».

وأضاف: اتباع توجيهات الجهازين الفني والإداري أتى بثماره حيث قام الفريق بتنفيذها حرفيا ما نتج عنه تحقيق لقب غال جدا طال انتظاره.

واثنى النصف على مجلس إدارة نادي الكويت برئاسة عبدالعزيز المرزوق ونائبه خالد الغانم، مؤكدا أن دعم الإدارة للعبة الطائرة بالنادي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتحقيق الإنجاز.

بلعيد: تركيزنا عالٍ

وفي الاطار نفسه، قال التونسي خالد بلعيد مدرب الكويت: ان تركيزنا العالي ساهم في حسم المباراة.

وأضاف عملنا جاهدين للفوز باللقب ونجحنا، حيث اننا ركزنا على نقاط ضعف الخصم واستغللناها بالصورة المناسبة التي خدمت خططنا. وتابع: منذ نصف النهائي شعرت برغبة اللاعبين في تقديم افضل ما لديهم لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.

وواصل: كان لمعسكر الدوحة الذي اقامه الفريق بعد الدور التمهيدي للممتاز دور كبير في تطوير الفريق حيث خضنا مباريات قوية مع تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية.

وحول الاستعدادات للكأس قال: ننوي اقامة معسكر خارجي اذا اسعفنا الوقت خاصة ان مباريات الكأس اصعب من الدوري، والفرق تطمح لإسقاط بطل الدوري والفوز باللقب.

اما لاعب الفريق عبدالله جاسم، فقال ان اللقب لم يأت بسهولة، فكل مباراة نهائية صعبة على الطرفين، الا ان لاعبي «الابيض» تمكنوا من التعامل مع مجربات المباراة بكل احترافية.