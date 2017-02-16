فلاح: الفريق قدم مستوى وصورة مشرفة عن الرياضة الكويتية

أشاد سفيرنا لدى قطر حفيظ محمد العجمي امس بالإنجازات المتميزة التي حققها منتخب الكويت للمدارس في بطولة (كأس ج) العالمية لكرة القدم في نسختها الثالثة والتي رفع فيها راية الكويت خفاقة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وقال السفير العجمي لـ «كونا» عقب استقباله المنتخب ان النتائج المشرفة التي حققها المنتخب تشير الى الطاقات الكبيرة والإمكانيات المتميزة التي يمتلكها ابناء الكويت في جميع المجالات.

وأشار الى الاهتمام الكبير والعناية البالغة التي توليها الكويت قيادة وحكومة للشباب وحرصها على تهيئة كل السبل لإطلاق طاقاتهم وتحفيز عطائهم وإبداعاتهم باعتبارهم الجيل الذي سيسهم في دفع عملية التنمية وتحقيق الخطط الاستراتيجية المستقبلية.

وقال ان الكويت خصصت وزارة مجددة تعنى بشؤون الشباب وهيئة معنية بالرياضة واخرى ايضا معنية بشؤون الشباب حرصا منها على الاستفادة من أوقات فراغهم بالصورة المثلى ومن الطاقات التي يملكونها في رفعة البلاد وتطورها وازدهارها.

شكر للعجمي

من جهته، أعرب رئيس الوفد ومدرب المنتخب علي فلاح عن شكره للسفير العجمي على استقباله الفريق وتقديم الدعم المعنوي لهم، مبينا ان ذلك يعكس اهتمام الكويت بالشباب الرياضي الكويتي.

وقال فلاح ان الفريق قدم مستوى وصورة مشرفة للرياضة الكويتية خلال مشواره في البطولة، مشيرا الى ان اللاعبين بذلوا بكل جهد وحماس أداء نال إعجاب الجميع.

وأضاف ان الإنجاز المحقق جاء بعزيمة وتكاتف اللاعبين وإصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البحريني لاعتلاء منصات التتويج ورفع علم الكويت في هذا التجمع الرياضي العالمي.

وبين ان المسؤولين الكويتيين يستعدون لإقامة حفل استقبال لائق للفريق في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي بعد وصول المنتخب اليوم الخميس في الساعة الثانية ظهرا.