أقيمت أولى تصفيات «ريد بل رين 3×3» أمس وتستمر اليوم على ملاعب المارينا كرسنت في السالمية لتتوج الفريق الرابح بتاريخ 17 الجاري.

وسيحظى الفريق الفائز ببطولة «ريد بل رين» بفرصة خوض النهائي العالمي المقرر في واشنطن (الولايات المتحدة الاميركية) في سبتمبر 2017.

وتشمل التصفيات التأهيلية 24 فريقا، يضم كل منها 4 لاعبين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.

ان اعتلاء القمة في كرة السلة يستلزم عملا شاقا، فهو يتطلب قدرة على التحمل، التزاما بروح الفريق، والتمتع بمهارات بغية التفوق على المنافسين والفوز في المباريات.

وأركان كرة السلة معروفة، إذ ان هناك فريقين متنافسين وملعبا مستطيلا وكرة وحكما.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك حقائق خاصة بكرة السلة لم يسبق لك أن سمعت عنها من قبل، وإليك 7 حقائق تاريخية:

1- الفضل الأول ل «نايسميث»

لابد لعشاق كرة السلة أن يشعروا بالسعادة لدى سماعهم اسما لا يمكنهم نسيانه على الإطلاق: جيمس نايسميث، الرجل الذي طلب منه ابتكار نشاط يمارس داخل الصالات خلال فصل الشتاء، وذلك من قبل رئيسه في جمعية في سبرنغفيلد (الولايات المتحدة).



وهكذا أبصرت كرة السلة النور.

2- الكرة الأولية المستخدمة لم تكن في الواقع «كرة سلة»

من الغرابة أن نكتشف أن ما كان مستخدما في لعبة كرة السلة كان في الواقع كرة قدم.

3 - ممنوع المراوغة لم يكن يحق للاعبين التقدم بالكرة، وبدلا من ذلك، كان يتوجب على اللاعب رميها من حيث التقطها.

أما الفريق الذي يعود له الفضل في اعتماد المراوغة بالكرة عن طريق تنطيطها للمرة الاولى فكان فريق جامعة ييل في العام 1897.

وبعد أربع سنوات، جرى اعتماد المراوغة رسميا، وذلك بمعدل محاولة واحدة في البداية.

4 - الزيادة أفضل لم يجر تحديد عدد اللاعبين في كل من الجانبين المتباريين أبدا.

لقد ابتكر نايسميث نشاطا يمارس في الشتاء داخل الصالات، وأراده لعبة مرنة بما فيه الكفاية لتشمل كل من يريد أن يمارسها.

ولفترة من الزمن، كان يبلغ العدد الافتراضي للاعبين 18، بمعدل 9 من كل جانب، وهو العدد الذي ظهر في المباراة الاولى على الإطلاق.

5 - لا إصابات..

لا مخالفات لم يكن مسموحا بشكل قاطع الإمساك بالخصم أو دفعه أو التسبب بسقوطه أو التدافع معه بالكتف أو ضربه.

وعلى الرغم من ذلك، لم تكن تعتبر هذه الارتكابات بمنزلة أخطاء حتى العام 1910 عندما ظهرت قاعدة لطرد اللاعب نتيجة ارتكابه أربعة منها، قبل أن يجري رفع العدد إلى خمسة أخطاء في العام 1964 ضمن القواعد الافتتاحية لرابطة كرة السلة الأميركية (الرابطة الوطنية لكرة السلة حاليا) وإلى 6 في العام التالي.

6 - الحكام استعانوا بالساعة ذلك أن ضبط الوقت كان بين الواجبات الرسمية للحكام في بدايات اللعبة.

وفي وقتها أيضا، لم يكن هناك الكثير من الوقت الضائع للحفاظ عليه، إذ لم يكن معمولا بقاعدة وجوب تسديد الكرة قبل مرور 24 ثانية حتى 1954 بغية مكافحة المماطلة التكتيكية التي بدأت فرق الدوري الاميركي للمحترفين في اعتمادها.

7 - كان زمن المباراة قصيرا اقترح نايسميث شوطين للمباراة بمعدل 15 دقيقة لكل منهما، مع خمس دقائق من الراحة بينهما.