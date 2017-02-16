أحمد السلامي

أعلن مدير التطوير والتدريب في اتحاد كرة القدم د.أحمد عبدالحميد عن إقامة ورشة عمل التكتيكات الحديثة لمدربي الفرق الأولى في الأندية المحلية وحملة دبلوم المحترفين في قاعة المؤتمرات في ستاد جابر خلال يومي 19 و20 الشهر الجاري على أن يتواجد المشاركون جميعا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير، ويحاضر في الورشة المحاضر اليوناني اثوناسيس تيريس وهو محاضر دولي ومؤلف ولديه العديد من الاصدارات الفنية المتطورة في مجال التكتيك.

وقال: وقع الاختيار على المحاضر اليوناني اثوناسيس تيريس نظرا لما يمتلكه من سيرة ذاتية مميزة وكذلك لانتشار إصداراته الخاصة في مجال التكتيك على المستوى الأوروبي، وقد وافق اتحاد كرة القدم مشكورا بالتكفل بمصاريف الدورة كاملة والتي ستقام في قاعة المؤتمرات الخاصة في ستاد جابر، وستشهد الدورة تخصيص الترجمة الفورية للمدربين المشاركين في الورشة وهي المرة الأولى التي يتم فيها العمل بهذه الصورة الاحترافية، لافتا إلى أن لجنة التطوير والتدريب اعتمدت إقامة جميع الورش بصورة مجانية لكل المشاركين لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين من هذه الورش العلمية.

وأضاف: الورشة سيتم افتتاحها بحضور رئيس الاتحاد فواز الحساوي وزملائه أعضاء مجلس الإدارة وهي أول ورشة تدريبية خاصة بحملة درجة PRO ودبلوم المحترفين، وهي من ضمن برنامج اللجنة الذي ينص على إقامة 85 ورشة عمل خلال موسم 2017-2018 والتي تشمل مدربي وإداريي الفرق إضافة إلى المراقبين والمقيمين والحكام ووزارة التربية وكرة القدم النسائية والتي نسعى من خلالها إلى التعامل بصورة احترافية لضمان تطوير الكوادر الإدارية والفنية العاملين في الحقل الرياضي.

ولفت إلى أن هناك عددا من الشركات تقدمت للعمل تحت مظلة اتحاد كرة القدم عبر إقامة دورات تدريبية معتمدة متوافقة مع خطط وبرامج اللجنة وهي خطوة قيد الدراسة وسيتم البت فيها في القريب العاجل، حيث تسهم بشكل كبير في فتح المجال أمام المدربين للمشاركة في ورش عمل متخصصة وبمشاركة مدربين معتمدين دوليا، حيث اننا في اللجنة نركز على أن السير الذاتية للمدربين والبرامج المطروحة لضمان تماشيها مع سياسة التطوير المعتمدة حيث ستدخل هذه الدورات بعد اعتمادها ضمن ساعات التدريب المعتمدة من قبل الاتحاد لكل متدرب.