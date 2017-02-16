احتفظ رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن حسين الدواس بمنصبه رئيسا للاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن (المهاري) للسنوات الاربع المقبلة، الامر الذي يبقي مقرالاتحاد في الكويت.

وحسمت جميع المناصب بالتزكية حيث فاز كل من سليمان الزملوط (مصر) وسعيد الغفيلي (عمان) وماضي السبيعي (السعودية) بنواب الرئيس فيما زكي سعد العمدة (السودان) لمنصب عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد في حين اسند منصب امانة الاتحاد عبدالله المطيري.

من جهة اخرى، شهدت منافسات بطولة الكويت الـ 17 لسباقات الهجن في يومها الرابع تألقا لافتا للهجن العائدة للملاك في قطر بفوزها بـ 10 اشواط من اصل 18 شوطا، فيما حازت الامارات ستة اشواط وشوطا لكل من الكويت والسعودية وسط مستويات مبشرة من الهجن المشاركة.

وتابعت قطر نتائجها الطيبة بفوز الهجن (سلام) لمالكها حمد الشراب و(غير) لعلي الشنجل و(شغموم) لعبدالهادي المري و(الجذابة) لصالح المري بالمراكز الاولى.

واحرزت هجن الامارات فوزها عبر الذلول (هدبة) التابعة لهجن العاصفة و(رعد) للشيخ ذياب بن محمد آل نهيان.

وجاء الحصاد الكويتي الوحيد لهذا اليوم عبر الذلول (السيف) لمالكه الشيخ صباح فهد الصباح، بينما جاء الفوز السعودي الوحيد عبر الذلول (الخليج) لخالد سعيد الهاجري.

وبهذه النتائج تتصدر قطر المركز الاول حتى نهاية اليوم الرابع للبطولة بإحرازها المركز الاول في 40 شوطا متقدمة على الامارات بعدد 37 شوطا فيما تحتل الكويت المركز الثالث بـ13 شوطا، بينما آل المركز الرابع للسعودية بسبعة أشواط في حين جاءت عمان في المركز الخامس بعد فوزها بشوط واحد.