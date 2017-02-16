ناصر العنزي

واصل الكويت تفوقه على القادسية في الموسم الحالي وألحق به هزيمة ثالثة في المواجهة التي جمعتهما أمس في نصف نهائي كأس سمو الأمير، وتغلب عليه بهدف وحيد لقائده حسين حاكم «٢٤»، وتأهل الأبيض للمباراة النهائية بانتظار الفائز من مباراة كاظمة والتضامن اليوم، وسبق للأبيض أن هزم القادسية في نهائي السوبر وسمو ولي العهد، فيما خرجت جماهير القادسية غير راضية عن نتائج الفريق.

كان الشوط الأول «فالا سيئا» على مدرب القادسية دالبيور بعد خروج لاعبين مهمين للإصابة وهما المهاجم ديفيد داسيلفا والمدافع خالد إبراهيم للإصابة ودخول فيصل عجب وفيصل سعيد «١٥و٤٤»، فأسقط في يد المدرب الذي يعاني فريقه من غيابات وإصابات متكررة ومنهم بدر المطوع الذي شارك وهو يعاني من إصابة، في حين أن مدرب الكويت محمد عبدالله ولاعبيه أصحاب الأفضلية في هذا الشوط، وسجل حسين حاكم هدفا جميلا من ركلة ثابتة ارسل الكرة في الزاوية الضيقة العليا للحارس احمد الفضلي «٢٤»، ولعب الأبيض بكامل لاعبيه يقودهم فراس الخطيب وجمعة سعيد في الهجوم، وعاد فهد العنزي لخط الوسط إلى جانب زملائه حسين الحربي وكامارا ويوسف الخبيزي الذين أحسنوا سيطرتهم على اللعب ومرروا كرات للمهاجمين مستغلين سوء تنظيم خط دفاع القادسية الذي لم يستطع إيقاف هجمات الأبيض المتدفقة.

الكويت كان الأفضل في كل أمتار الملعب في الشوط الأول، واستحق أن يسجل أكثر من هدف بعد أن استغل ظروف المباراة وفرصها لصالحه.

فرص ضائعة

في الشوط الثاني كرر الكويت هجماته وكان قريبا من المرمى وتصدى للكرات احمد الفضلي بعدما أضاع جمعة سعيد فرصا للتسجيل مما اضطر المدرب محمد عبدالله الى اشراك عبدالهادي خميس بدلا منه، وزج مدرب القادسية بلاعبه محمد الفهد لتعزيز الهجوم وظهر الأصفر بحالة افضل مما كان عليه ووصل الى مرمى مصعب الكندري اكثر من مرة وأضاع فرصا للتسجيل بسبب التعجل، وظهر الإجهاد واضحا على اللاعبين في منتصف الشوط الثاني بسبب ضغط المباريات واشرك محمد عبدالله لاعبيه شريدة الشريدة وعبدالله البريكي لسد الثغرات في خط الوسط والمساندة الهجومية من البريكي، وتبادل الفريقان الهجمات وشهدت الدقائق الأخيرة اثارة وفرصا للفريقين لم تستثمر من اللاعبين.

أدار المباراة الحكم احمد العلي واحتج لاعبو القادسية مطالبين بركلة جزاء في الدقيقة (80) بعد لمست الكرة يد حسين حاكم وبرأينا أنها ركلة جزاء كما ان هناك ركلة جزاء لعبدالهادي خميس لم تحتسب، وأنذر الحكم مساعد ندا ورضا هاني ويوسف الخبيزي.

حاكم الأفضل في نصف النهائي

اختارت لجنة اختيار أفضل لاعب المكونة من المدربين الوطنيين ماهر الشمري وعبدالعزيز حمادة وثامر عناد نجم دفاع الكويت حسن حاكم كأفضل لاعب في المباراة، حيث تسلم جائزة مالية قدرها 500 دينار قدمتها شركة VIVA.