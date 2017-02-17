يعقوب العوضي

واصل الكويت سلسلة انتصاراته في الدوري العام لكرة اليد على حساب القرين وبنتيجة 29 - 25 (الشوط الأول 17 - 12)، وذلك في المباراة التي جمعتهما على صالة الشهيد في الدعية ضمن منافسات الجولة الـ14، ورفع الكويت رصيده الى 26 نقطة متصدرا فيها الترتيب العام مؤقتا، بينما ظل رصيد القرين على 17 نقطة، أدار المواجهة الحكمان محمد الدويسان ومشاري الرميح.



ورغم الخسارة تبقى حظوظ القرين قائمة في التأهل إلى الدوري الممتاز خاصة بعد خسارة الفحيحيل من العربي بنفس الجولة وبنتيجة 27 - 18، ويلتقي القرين مع الفحيحيل في الجولة الأخيرة من البطولة لحسم تأهله حيث يحتاج إلى فوز وحيد لضمان التأهل.