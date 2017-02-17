يحيى حميدان

انتزع الكويت فوزا غاليا على حساب غريمه القادسية بنتيجة 79-71 مساء اول من أمس ضمن انطلاق منافسات دور الستة الحاسم لبطولة دوري كرة السلة في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر.

وشهدت الجولة الافتتاحية ايضا، فوز كاظمة على العربي 83-65، والجهراء على النصر 73-63.

وجاء لقاء القطبين متقاربا في المستوى مع أفضلية نسبية لـ «الأبيض» خاصة في الربع الأول 27-24، قبل ان ينتهي الربع الثاني بالتعادل 47-47، ثم سيطر الكويت بشكل مطلق على الربع الثالث الذي سجل خلاله القادسية نقطتين فقط، لينتهي بتفوق الفريق الكويتاوي بنتيجة 66-49، وعاد «الأصفر» بقوة في الربع الرابع والاخير وقلص الفارق الى 4 نقاط قبل دقيقة من النهاية، لكن وفي عز فورة الفريق كانت هناك صافرة عكسية من طاقم التحكيم، حيث احتسبوا خطأ على لاعب القادسية عبدالمحسن مرتضى واستبعاد من الملعب بداعي الأخطاء الخمسة الشخصية، علما ان الخطأ كان على لاعب الكويت فهاد السبيعي الذي استغل الرميتين افضل استغلال ووسع الفارق لصالح فريقه، لتنتهي المباراة بفوز «الأبيض» 79-71.

قاد اللقاء الحكام حافظ الحلبي ومحمد سبتي وخالد الشايجي. وحصلت الفرق الفائزة على أول نقطتين، فيما نال الخاسرون نقطة يتيمة.

وأبدى معظم إداريي ومدربي ولاعبي الاندية الستة تذمرهم من خوض 3 مباريات في يوم واحد وبنفس الصالة، حيث يضطر الفريقان اللذان يخوضان المباراة الثالثة الاخيرة الى الانتهاء من مباراتهما عند الساعة الـ 11 مساء وهو وقت متأخر جدا بالنسبة لهم.

إلى ذلك، تقام اليوم مباراتان ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى، حيث يلعب الشباب مع الساحل في الساعة الخامسة مساء، ثم اليرموك مع الصليبخات في الـ 7، وذلك في صالة نادي الساحل.