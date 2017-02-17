يواصل مهرجان الكويت الدولي للجواد العربي فعالياته اليوم في ميدان «بيت العرب» التابع لمركز الجواد العربي بإقامة بطولة كأس الامم الثانية لجمال الخيل المصرية وسط مشاركة 126 جوادا.

وقال عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالله البريهي إن اللجنة أتمت استعداداتها لاستكمال المهرجان الذي يشهد مشاركة نخبة من الخيول المتميزة من الكويت وخارجها.

وأضاف البريهي أن البطولة ستبدأ بإقامة تصفيات لاجمل مهر ومهرة لعمر سنة فما أقل ثم لأجمل مهر ومهرة لعمر سنتين الى ثلاث سنوات ومن بعدها تصفيات الافراس والافحل على أن تجري الادوار النهائية السبت المقبل في ختام البطولة والمهرجان.

وأشار إلى أنه تم رصد جوائز نقدية مجزية للفائزين الثلاثة في كل تصفية بخلاف ما يمنح للفائزين في النهائيات، مبينا أن للمهرجان اثرا كبيرا في زيادة اعداد مربي الخيل الكويتيين الذين باتوا يملكون سلالات جميلة.

ونوه البريهي بتعاون جميع ملاك الخيل المشاركين في المهرجان من داخل وخارج الكويت مع المنظمين حيث وصلت الخيول التابعة لهم إلى المركز في وقت مبكر استعدادا لبدء المسابقات، مشيدا بجهود الحكام وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

يذكر أن المهرجان انطلق قبل اسبوعين بإقامة منافسات البطولة الاولى وهي البطولة الدولية السادسة لجمال الخيل العربية التي استمرت يومين بمشاركة أكثر من 240 جوادا على ان يختتم المهرجان مع نهاية بطولة كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية.