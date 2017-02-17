عبدالعزيز جاسم

تفاعل عدد من الإداريين واللاعبين السابقين الحاليين مع خروج القادسية من بطولة كأس سمو الأمير عقب خسارته أمام الكويت بهدف دون رد في نصف النهائي.

وكان أول التصريحات من قبل أمين السر بالنادي رضا معرفي الذي وعد بعقد اجتماع لمجلس الإدارة مطلع الأسبوع المقبل واتخاذ قرارات مهمة بشأن الفريق الأول، حيث قال في تغريدات له على تويتر:

«نتفهم الغضب الجماهيري المنبعث من الانتماء والولاء والحب العميق للقلعة الصفراء ولذلك علينا أن نكون عند حسن الظن في المرحلة المقبلة».

«وما هو واضح أن فريق الكرة عانى الأمرين في هذه المرحلة على أكثر من صعيد بدءا من الأخطاء التحكيمية ووصولا الى المسؤولية الفنية والإدارية».

«وستكون لنا وقفة حاسمة لإعادة ترتيب البيت ليعود الأصفر كما كان خاصة وان أمامنا بطولة وحيدة نقاتل من أجلها». وتابع:«هناك حالة فوضى فنية وإدارية عانى منها الفريق وسنبدأ بالتصحيح من هذا الجانب ولن نجامل أحدا».

«ومازلنا نثق بلاعبينا لكنهم اليوم تحت ضغط كبير وأمام مسؤولية كبيرة وبدورنا سنعينهم على تجاوز هذه المرحلة بقرارات حاسمة». وقال: «سأطلب اجتماعا لمجلس الإدارة مطلع الاسبوع المقبل وستكون هناك قرارات مهمة ومفصلية بشأن وضع الفريق».

من جهته، أعرب قائد القادسية صالح الشيخ عن اسفه الشديد للخروج من البطولة، وذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «جمهورنا الكريم.. الحمد الله على كل حال وقدر الله وما شاء فعل.. لا يوجد فريق بالعالم يستطيع ان يعمل وسط الظروف السيئة التي يمر فيها النادي والمشاكل التي تضرب الفريق من جميع النواحي، رغم ذلك اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي حاولوا واجتهدوا حبا للنادي وجماهيره في وقت تخلى البعض فيه عن الفريق في ظروفه الصعبة.. الفريق فقد كثير من اللاعبين المحليين وفقد المحترفين.. والله والله حاولنا واجتهدنا أن نفرحكم كما عودناكم ولكن الظروف كانت أقوى.. اسمحولنا يا جمهورنا الوفي وشكرا على كل شخص وقف مع الفريق ولا شكر للأشخاص اللي خذلونا في وقت صعب وتخلوا عن الفريق».