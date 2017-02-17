يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق الكرة بنادي الكويت، محمد عبدالله، سعادته بتجاوز عقبة خصم كبير مثل القادسية (1-0) ضمن الدور نصف النهائي من كأس الأمير والتأهل الى المباراة النهائية للبطولة.

وبين عبدالله في حديث مع «الأنباء» أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام «الأصفر» من جميع النواحي، حيث أظهر اللاعبون روحا عالية طوال الـ 90 دقيقة وكنا قريبين كذلك من زيادة الغلة لو تعامل المهاجم العاجي جمعة سعيد مع الفرص التي سنحت له بالشكل المثالي.



واشار عبدالله الى أن الاهم في مباريات الكؤوس تحقيق الفوز بغض النظر عن أي شيء آخر، قائلا: «تعاملنا مع اللقاء بأفضل صورة، وأشركت المحترف السوري فراس الخطيب لحاجتي الى خبرته الكبيرة في الملاعب وكان أحد أهم العوامل التي ساهمت في تأهلنا الى اللقاء النهائي».



وختم عبدالله حديثه قائلا: «لا يهمنا من نواجه في المباراة النهائية والأهم من كل ذلك هو الاستعداد الأمثل لهذه المواجهة لحصد اللقب الثالث هذا الموسم بعد الظفر بلقبي كأس السوبر مطلع الموسم الحالي وكذلك كأس ولي العهد الذي حققه الفريق منذ ما يقارب الشهر».

بدوره، قال الخطيب ان الفريق ككل قدم المستوى المطلوب منه وحقق الأهم بعد حصده بطاقة التأهل الى المباراة النهائية، مشيرا الى أنه وزملاءه مطالبون بالتركيز في هذه المرحلة لتحقيق اللقب الثالث ونأمل بعدها في المنافسة على لقب دوري «VIVA».