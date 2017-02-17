الدوحة ـ خاص «الأنباء»

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني انفانتينو، إن هدف الاتحاد هو العمل لرفع الحظر عن الكرة الكويتية من أجل عودتها مجددا للمشاركة الدولية، جاء ذلك خلال جلسة صحافية عقدها انفانتينو بفندق الانتركونتيننتال أمس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تأتي بعد اختتام قمة الإدارات التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة التي استضافتها الدوحة على مدار يومين، وشارك فيها الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث والتي قدمت خلال هذه القمة عرضا يحتوى آخر استعدادات دولة قطر لكأس العالم 2022.

وقال انفانتينو إنه سعيد للغاية بالأصداء التي وصلته حتى الآن بخصوص أزمة الكرة الكويتية، مؤكدا عزمه على اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة بعد دراسة المقترحات التي قدمتها الحكومة الكويتية والنظر أيضا في القوانين الرياضية الجديدة.

وأضاف إنه حريص على إقامة بطولة كأس العالم 2026 في أكثر من دولة على أن تستضيف كل دولة مباريات في 3 أو 4 أو 5 ملاعب، وذلك لضمان إشراك بقية دول القارات المختلفة في استضافة الحدث العالمي الكبير، حيث ستستضيف أوروبا ممثلة في روسيا مونديال 2018 وآسيا ممثلة في قطر مونديال 2022.

وتابع: «سنشجع على إقامة نهائيات كأس العالم في أكثر من دولة لأننا بحاجة لإظهار أن فيفا يفكر بصورة عقلانية، كما أنه يتعين علينا التفكير في استراتيجيات طويلة الأمد، وبالتالي فإنه من الممكن إسناد مهمة استضافة النهائيات إلى دولتين أو 3 أو 4 تستضيف كل منها المباريات في 3 أو 4 أو 5 ملاعب، بالتأكيد سنشجع على ذلك، وسيناسب هذا الدول القريبة من بعضها البعض من أجل تسهيل السفر».

وبخصوص مونديال الأندية لكرة القدم 2019 و2020، أجاب قائلا: هناك نية لمناقشة هذا الموضوع مع دولة قطر من أجل تنظيم النسختين وحتى الآن لم نحسم هذا القرار نهائيا لأن هناك كأس العالم للقارات في نفس العام وعلينا أن نتأكد من أن المباريات ستتم هنا في قطر أو في مكان آخر، ولكن بشكل عام كل الخيارات مفتوحة، وسننظر مع القطريين إلى ما يمكن تنظيمه في قطر والخيار المناسب والأفضل، مشيدا بالقدرات التنظيمية القطرية وآخرها كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر الماضي بالعاصمة الدوحة والذي كان ناجحا للغاية.