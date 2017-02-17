الفارس: الإنجاز مفخرة واللاعبون «بيضوا الوجه»

أعضاء الوفد سيحصلون على تكريم خاص خلال نهائي كأس الأمير





مبارك الخالدي

حظيت بعثة منتخب المدارس باستقبال رسمي وشعبي لافت في قاعة التشريفات بالمطار ظهر امس بعد تحقيقهم المركز الثالث في بطولة تلفزيون «ج» الدولية لكرة القدم والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 الى 15 الشهر الجاري.



وكان في استقبال الابطال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير التربية السابق د. بدر العيسى ورئيس اللجنة المعينة لادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ووكيل وزارة التربية لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد ورؤساء التوجيه الرياضي في المناطق التعليمية ومجموعة من الطلبة المرشدين والمرشدات وحشد من مسؤولي وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة واولياء امور اللاعبين.



وعلت الاهازيج واصوات الامهات بـ «اليباب» لحظة وصول الوفد الى قاعة التشريفات، اذ كان الوزيران الفارس والروضان في مقدمة المستقبلين.



تعاون الهيئة و«التربية» من جهته، قال الوزير خالد الروضان: «فرحتنا كبيرة بهذا الجيل من اللاعبين الذي يشكل نواة المنتخب قادم بقوة في السنوات المقبلة، ويجب علينا ان نتبناه ليصل الى ابعد مدى في البطولات المختلفة».



وأضاف: «يعتبر مشروع الرياضة المدرسية وهذا المنتخب هو ثمرة التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية وتم اطلاقه منذ عهد الوزير السابق للتربية د. بدر العيسى ليكشف المشروع عن مجموعة من المواهب الكويتية لكنها بحاجة الى الاهتمام والمتابعة وبجهود مكثفة لاكتشاف لاعبين ولتتابع نتائج ومعطيات كرة القدم الكويتية جيلا بعد جيل».



واشار الروضان الى تكريم هذا المنتخب، حيث قال: «سيكون هناك تكريم خاص لهؤلاء الابطال على هامش نهائي كأس سمو الامير».



وعن آخر تطورات الجهود لرفع الايقاف الرياضي المفروض على النشاط الخارجي للرياضة الكويتية، قال الروضان «الحكومة لا تعد بما لا تملك».



وأردف قائلا: «مازلنا في طور التنسيق مع اعضاء مجلس الامة واخرين في المجال الرياضي لنبحث جميع الاوجه المتعلقة برفع الايقاف».



واوضح: «يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع ونعمل في اكثر من اتجاه لكننا كحكومة لا نملك منفردين قرار الرفع فالقضية (تشريعية ـ تنفيذية) ومازلنا في اطار التشاور»، لافتا الى انه سيجتمع مع مجلس ادارة الهيئة الاسبوع المقبل لبحث جملة من الملفات.



بيضوا الوجه من جهته، قال الفارس: «نبارك لأنفسنا هذا الانتصار لطلبة المدارس الذي بيض الوجه»، مشيرا الى متابعة سمو الامير لابنائه اللاعبين وتواصله مع الوزير بشأن انتصاراتهم المتتالية.



واضاف الفارس: «لاشك ان الانجاز عالمي ومفخرة للكويت وكنا نتمنى المنافسة على كأس البطولة لثقتنا بلاعبينا الصغار».



ومضى قائلا: «كل الشكر لوكيل الوزارة فيصل مقصيد والادارات المختلفة على جهودهم الكبيرة والتي بدأت منذ عام لإعادة النشاط الكروي للمدارس، وها نحن نجني تلك الثمرة، كما اشكر اعضاء الجهازين الفني والاداري وابنائي اللاعبين»، لافتا الى ان الوزارة لن تألو جهدا في دعم المنتخب وتوفير جميع المستلزمات الخاصة به ليتهيأ للمشاركة في مناسبات اخرى.



هذا وقدم المدير الإداري لمركز 32 لطب الاسنان محمد القطان جائزة مالية بقيمة ٥ آلاف دينار للمنتخب تشجيعا من المركز للمواهب الصغيرة.

الشحومي يكرّم أصحاب الإنجاز

أعلن النائب السابق أحمد خليفة الشحومي عن إقامته حفلا خاصا في ديوان الشحومي بمنطقة سلوى وذلك لتكريم منتخب المدارس الحائز المركز الثالث في بطولة تلفزيون ج الدولية والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. وأشار إلى أن التكريم يأتي باعتباره بادرة اجتماعية يسعى من خلالها إلى إدخال الفرحة في نفوس اللاعبين البراعم ودعمهم للاستمرار في مشوارهم الرياضي بذات الصورة الإيجابية التي قدموها خلال منافسات البطولة التي حظيت بمتابعة شعبية كبيرة.

العلي: الكويت ولّادة ونسعى إلى تكريم المنتخب

قال الشيخ فهد جابر العلي: «بداية أتقدم بالمباركة والتهنئة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء وأبناء الشعب الكويتي وكل الرياضيين».

واشار إلى أن هذا الإنجاز لم يكن بسيطا بعد التفوق على رياضيين من اكثر من 20 دولة بارزة في مجال اللعبة من أوروبا والأميركيتين والدول العربية، لكن هذا التوفيق أثبت أن الكويت ولادة وأقول للاعبين: «أنتم تاج على الراس وبارك الله فيكم»، مشيرا إلى أن الأولمبية تنسق مع وزارة التربية لتكريم المنتخب.