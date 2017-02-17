أحمد السلامي

حجز كاظمة مقعده رسميا في نهائي كأس الأمير بعد فوزه على التضامن بهدف نظيف سجله عبد الله الظفيري (88) في المباراة التي أقيمت على ستاد نادي الكويت، وبصفة عامة فإن المباراة اتسمت بالقوة والندية والكفاءة العالية من قبل لاعبي الفريقين الذين قدما مباراة فنية رائعة من شتى النواحي، وكان كاظمة قد تأهل إلى دور نصف نهائي الكأس عقب تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

جاء الشوط الأول بمستوى فني متكافئ ما بين الفريقين في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث انبرى لاعبو الفريقين مع بداية الصافرة إلى اللعب بأسلوب فني ممتع وتقديم مباراة رائعة من شتى النواحي، فمن جانب كاظمة سعى لاعبوه إلى الضغط على مرمى التضامن بقصد تسجيل هدف يرفع من معنويات اللاعبين ويساهم في تحفيزهم لضمان حجز بطاقة التأهل، وقد شكلوا ضغطا هجوميا كبيرا على مرمى التضامن حيث حاولوا تفكيك الشفرة الدفاعية التي ظلت موصدة أمام هجمات «البرتقالي» رغم الضغط الهجومي على مرمى وليد الرشيدي إلا أن مساعي كاظمة كلها لم يكتب لها النجاح رغم خطورتها.

في المقابل سعى لاعبو التضامن إلى استغلال جميع الفرص المتاحة أمامهم لتهديد مرمى حارس كاظمة شهاب كنكوني في عدد من المناسبات التي كان من الممكن أن تتحقق والتي واجهها بكل شجاعة وبسالة ليمنعهم من التسجيل، وظلت المحاولات قائمة ما بين الطرفين حيث سعى كل منهما إلى إثبات وجوده وخطف هدف التقدم إلا أن ذلك لم يتحقق لأي من الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.



أما الشوط الثاني فجاء مشابها لسابقه ولم يتغير مسار اللعب واعتمد كلا الفريقين على الهجمات المرتدة في محاولاتهما لاختراق منطقة جزاء الفريق المنافس له مع وجود تحفظ من قبل الفريقين في اللعب خشية فتح ثغرة تؤدي إلى تسجيل هدف غير متوقع يغير مجرى الشوط، وظلت المحاولات القائمة من كلا الفريقين إلا أن رأسية عبد الله الظفيري في الدقيقة 88 حسمت الأمر وأعطت الأفضلية المطلقة لمصلحة كاظمة الذي حجز مقعده في نهائي كأس الأمير ليواجه الكويت.