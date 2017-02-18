مبارك الخالدي

فاز الصليبخات على الجهراء 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس على ستاد مبارك العيار في اطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات دوري «VIVA».

ودفع الجهاز الفني للجهراء بقيادة المدرب ثامر عناد بعدد من لاعبيه العائدين من الاصابات ومنهم سعد الوليد ومحمد دهش ومحمد سعد وسعود عثمان، وظهروا بحالة مطمئنة، كما شارك في المباراة حمود ملفي وابراهيم العتيبي منذ البداية في محاولة من الجهاز الفني لتقليص الفارق في لياقة المباريات بينهما وبين بقية زملائهما، حيث تمكن ملفي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.