يحيى حميدان

تقبل أعضاء فريق الكرة بنادي التضامن ومحبي «العنيد» الخسارة التي تلقوها من كاظمة 0-1 مساء اول من امس ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير والتفريط في التواجد بالمباراة النهائية في مسابقة «أغلى الكؤوس».

ومنح الجهازان الاداري والفني للتضامن راحة للاعبين عن التدريبات أمس واليوم على أن يعاود الفريق تدريباته من جديد اليوم.

ويبدأ «أبناء الفروانية» في التركيز خلال المرحلة المقبلة على بطولة دوري «VIVA» ومحاولة احتلال مركز متقدم، حيث يحتل الفريق حاليا المركز التاسع ب 12 نقطة بالتساوي مع الصليبخات صاحب المركز الثامن والذي سيؤهل من يتبوأه الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وفي غضون ذلك، قال عضو مجلس الادارة ومدير الكرة طلال المرشاد أنه يحق له أن يفخر بلاعبي التضامن جميعهم بلا استثناء.

واضاف المرشاد قائلا: «أقول للاعبين أنتم ذخر وفخر التضامن، وأشكرهم على جهودهم طوال الفترة الماضية، والشكر موصول كذلك لمحبي العنيد الذين كانت قلوبهم مع الفريق خلال الفترة الماضية، وكان بودنا اسعادهم ولكن قدر الله ما شاء فعل ونطمح للمضي قدما للمنافسة على البطولات في المستقبل».

بدوره، أوضح مدرب التضامن علي مهنا أن خسارة الفريق من كاظمة في الدور نصف النهائي لم تكن تكتيكية وجاءت بهدف من ركلة ركنية استفاد منها مهاجمهم عبدالله الظفيري في الدقيقة 86، مشيرا الى أن فريقه لم يكن بامكانه التعويض بسبب ضيق الوقت.

ومضى مهنا قائلا: «الجميع توقع أن تتجه المباراة الى شوطين اضافيين بسبب التحفظ الدفاعي الذي كان عليه الفريقين».

وبين مدرب التضامن أن أغلب عناصر الفريق كانوا يخوضون مباراتهم الأولى لهم في مثل هذا المستوى المتقدم من البطولات وبالتالي يجب علينا أن لا نقسو عليهم ونشجعهم على مواصلة العمل والتألق في المباريات المتبقية للفريق من دوري «VIVA».