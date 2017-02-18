مبارك الخالدي

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بقياده الصربي ميودراغ ييزيتش ومساعديه بعد الراحة الإجبارية التي خضع لها اللاعبون يوم امس.

وكان الأخضر قد لعب مباراة ودية مساء يوم الخميس فاز من خلالها على اليرموك 2-1، سجل هدفي الأخضر تونسي أمين الشرميطي، وتعتبر المباراة هي الأخيرة للفريق الذي اكتفى بالتجربة، إذ اطمأن الجهاز الفني من خلال المباراة على الحالة الفنية للاعبيه العائدين من الإصابات، وخصوصا علي احمد خلف الذي يلعب في مركز الجناح وقدم اللاعب مستوى لافتا تفاعل معه ميودراغ الذي أثنى على اللاعب، متمنيا له الاستمرار في ذات المستوى والابتعاد عن الالتحام تجنبا للإصابات.

كما اطمأن ميودراغ على الحالة البدنية للشرميطي الذي شارك لأول مرة بعد غياب تجاوز الشهر بسبب الإصابة وظهر بمستوى مطمئن.

ومن المقرر أن يعود إلى التدريبات اليوم محمد راشد بعد أن سمح له طبيب المنتخب د.عبدالمجيد البناي بالعودة إلى التدريبات إثر انتهاء الكورس العلاجي الخاص باللاعب الذي يعاني شدا في احدى العضلات.

وفي سياق متصل، رفض رئيس الجهاز الطبي للأخضر د. انور محمد علي السماح للاعب احمد إبراهيم بالدخول إلى التدريبات نظرا لعدم اكتمال شفائه التام، إذ حرص الجهاز الطبي على إضافة أسبوع آخر لبرنامج التقوية قبل دخول إبراهيم للتدريبات.

من جهته، عبر المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل عن استنكاره لما يتردد من أخبار تمس لاعبي الفريق المحترفين وهي بعيدة عن الواقع ولا تلامس الحقيقية.

وقال لـ «الأنباء»: لدينا المناعة الكاملة كلاعبين وإداريين في التصدي لكل أنواع الشائعات التي توجه للاعبينا بغرض «الشوشرة» على الفريق والجهاز الفني.

وتابع بالقول: العربي لايزال في مرحلة البناء كفريق ولسنا في مرحلة المنافسة مع احد، ولا توجد أي حواجز بين الإدارة واللاعبين، ما ينفي أي أخبار غير صحيحة عن مطالبات لبعض اللاعبين.