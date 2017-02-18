ناشد الجماهير دعم «البرتقالي» معنوياً

أحمد السلامي

أشاد أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر بالمستوى الفني والأداء الإيجابي والنتيجة المرضية أمام التضامن بهدف دون رد في نصف النهائي والتي ساهمت في تأهل فريقه الأول إلى نهائي كأس الأمير لمواجهة منافسه الكويت، قائلا: لقد بذل لاعبونا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال مشاركتهم في بطولة كأس الأمير التي نتطلع فيها إلى تحقيق اللقب الغالي والظفر بأغلى الكؤوس لتزين خزائن النادي، مشيرا إلى أن اللاعبين كانوا على قدر عال من الثقة وقدموا عروضا فنية ترتقي إلى مستوى التطلعات خلال المباريات السابقة التي أثبتوا فيها علو كعبهم وقدرتهم على اعتلاء منصات التتويج.

وقال: مجلس الإدارة يتابع باهتمام كبير التطورات التي تطرأ على الفريق ونعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه الفريق من خلال توفير شتى احتياجاتهم وتقديم المكافآت بهدف تحفيزهم ورفع معنوياتهم ليكونوا على أهبة الاستعداد دائما، مشيرا إلى ان الوضع العام للفريق يبشر بمستقبل واعد للاعبين الحاليين الذين يعتبرون من خيرة اللاعبين الذين يستحقون أن يحظوا بفرصتهم كاملة في التنافس على البطولات، وفي مقدمتها كأس الأمير التي سيتشرف الفريق الفائز بأن يصعد المنصة للسلام على سمو الأمير.

وأضاف: اللاعبون كانت لديهم رغبة واضحة من اجل تحقيق الفوز ونجحوا في تحقيق مساعيهم من خلال إصرارهم على التمسك بآمالهم في التأهل إلى النهائي وجاء هدف عبدالله الظفيري في الدقيقة 88 ليؤكد أحقية «البرتقالي» في الوصول إلى النهائي، كما أن الروح القتالية العالية كانت من أسباب الفوز على التضامن، مؤكدا أن الفريق يسير بالطريق الصحيح وكذلك نحو تحقيق اللقب الثامن في البطولة.

واستطرد في حديثه قائلا: الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني فلورين ماتروك ومساعده ناصر العمران ومدرب الحراس سرجيو الفيس ومدرب اللياقة ايفان هوكو يعملون بمنظومة واحدة بكل جد وإخلاص في سبيل رفعة ونجاح الفريق وتحقيق إنجاز يرتقي إلى مستوى التطلعات، وهذا العمل نلمسه من خلال النتائج الإيجابية والتطور الملحوظ على مستوى الفريق بصفة عامة، وهذا المجهود الكبير لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لتضافر جهود الجميع وفي مقدمتهم الجهاز الإداري برئاسة عبدالله الدويسان.

وناشد بوسكندر جماهير ومحبي نادي كاظمة التواجد في نهائي أغلى الكؤوس لدعم ومؤازرة الفريق في مهمته وذلك من خلال تشجيعهم ورفع معنويات اللاعبين الذين يستحقون أن تلتف الجماهير حولهم في هذه الفترة التي نتطلع فيها إلى الحصول على اللقب.