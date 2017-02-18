عبدالعزيز جاسم

أكد إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجمي أن صفوف الفريق مكتملة ولا توجد فيه أي غيابات باستثناء الحارس فواز الدوسري، مشيرا إلى أن البرتقالي سيدخل مواجهة الكويت في نهائي كأس الأمير الثلاثاء المقبل بستاد جابر بجميع عناصره لعدم وجود إصابات أو إيقافات بعد الفوز على التضامن في نصف النهائي أول من أمس بهدف دون رد.

وأضاف العجمي أن لاعبي كاظمة وصلوا لمرحلة النضج الكروي الكبير ولا ينقصهم أي شيء من أجل تحقيق البطولات، مشيرا إلى أن المدرب الروماني فلورين ماتروك فضل استمرار التدريبات دون إعطاء أي راحة بسبب ضيق الوقت بين نصف والنهائي كما سبق وأن منحهم فترة راحة 3 أيام قبل مواجهة التضامن، لافتا إلى أن البرتقالي سبق وأن لعب على ستاد جابر وبالتالي لن تكون لديه أي مشكلة في خوض المواجهة على نفس الملعب مرة أخرى.