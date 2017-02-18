ناصر العنزي

مازال غياب حارس القادسية الدولي نواف الخالدي مستمرا ومحل تساؤل لمشجعي القادسية الذين يشكون من تراجع مستوى الفريق في الفترة الماضية، حيث لم يتخذ النادي اي إجراء بحقه ومازال الجواب عن غيابه غامضا وأنه منقطع عن التدريبات والحضور ولم يتقدم بطلب اعتزال ومازال مسجلا ضمن كشوفات الفريق، والأجدر بإدارة الفريق ان تتخذ قرار «إما الإيقاف أو الاستبعاد من القائمة» كي لا يكون أمرا شائعا بين اللاعبين «يغيب من يغيب ويحضر من يحضر»، حيث ان حراسة القادسية الآن بحاجة الى عودته لخبرته في التعامل في مثل هذه الظروف التي يمر بها الأصفر، وكان الخالدي ظهر قبل بداية الموسم الحالي في احد البرامج الرياضية يؤكد فبها عودته للمرمى القدساوي ويتحدى من انتقده بأنه سيعود بقوة وقال ابياتا من الشعر الحماسية لعودته، وتقول مصادر قدساوية انه اشترط ان يكون اساسيا عند عودته لكن المدرب داليبيور رفض.