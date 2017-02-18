السبيعي: إحالة المتسبب في الوفاة إلى النيابة

أحمد السلامي

فجع الوسط الرياضي بوفاة لاعب فريق البراعم بنادي خيطان فيصل طلال المطيري مواليد 2005، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب الفرعي بناديه، حيث كان يقوم بالإحماء مع بقية زملائه استعدادا لمواجهة الشباب في بطولة دوري كاظمة للبراعم، إلا أنه سقط على الأرض مغشيا عليه ولم يكن هناك تواجد لسيارة الإسعاف أو طبيب في النادي ليتدخل في الوقت المناسب، ووصلت سيارة الإسعاف في وقت متأخر حيث قاموا بإسعافه ونقله إلى مستشفى الفروانية الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة.

وكانت لائحة بطولة دوري كاظمة للبراعم نصت على العديد من البنود ومن أهمها ما جاء في البند الثامن الذي يؤكد على تحمل النادي مستضيف المباراة المسؤولية الكاملة عن الأمن والسلامة «على الفريق المضيف توفير كل ما يحتاجه الفريق الضيف والتعامل مع أي مشكلة تقع عليه لا قدر الله سواء كانت داخل الملعب أو بين الفريقين بشكل عام أو خارجه مع الجمهور وأولياء الأمور ويتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك».

من جهته، علق النائب الحميدي السبيعي على الحادثة عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: «من المفترض باللجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم عدم إقامة المباريات دون توافر سيارات إسعاف، حيث إنها تعتبر مخالفة للتعليمات الدولية، وفي حال ثبت الإهمال في واقعة وفاة اللاعب فيصل المطيري يجب إحالة المتسبب بالوفاة إلى النيابة العامة فأرواح أبنائنا ليست محل تهاون ورعونة، مؤكدا في الوقت ذاته متابعته للقضية».

وفي ذات السياق، قرر الاتحاد تأجيل مباراة خيطان مع السالمية المقررة إقامتها غدا في بطولة البراعم لأجل غير مسمى في ظل الحالة النفسية السيئة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.

ونعى د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة باسمه ونيابة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والجهاز التنفيذي وجميع العاملين بالهيئة فقيد الرياضة المغفور له فيصل طلال المطيري لاعب نادى خيطان لكرة القدم للبراعم الذي وافته المنية أثناء لقاء فريقه مع نادى الشباب.

وأعرب فليطح عن أسفه الشديد لعدم تواجد سيارة إسعاف أو طاقم طبي متخصص أثناء اللقاء للقيام بالإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ اللاعب أو نقله إلى اقرب مركز طبي، مؤكدا ان الهيئة العامة للرياضة وبمتابعة حثيثة من من وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وتوجيهات مباشرة من مدير عام الهيئة الشيخ أحمد المنصور شكلت لجنة تحقيق بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال توفير الإجراءات الطبية الآمنة والكفيلة بالتدخل السريع في مثل تلك الحالات.

وأوضح فليطح أن الهيئة ستتخذ خطوات عاجلة وفورية لتأمين جميع الرياضيين منها إصدار تعميم إلى جميع الهيئات الرياضية بعدم تسجيل أي لاعب إلا بعد إرفاق ما يثبت خضوعه إلى جميع الفحوصات الطبية التي تؤكد خلوه التام من أي أمراض تمنع ممارسته الرياضة، مشيرا الى ان الهيئة ستبدأ على الفور في مشروع إنشاء ملف طبي لكل رياضي يتضمن الحالة الصحية ونتائج الفحص الطبي الدوري لجميع الرياضيين.

وتقدم فليطح بخالص العزاء إلى أسرة اللاعب، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.