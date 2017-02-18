توجت الذلول «الكايدة» العائدة لهجن الشيحانية من قطر بالسيف الذهبي المقدم من سمو امير البلاد في اهم وأغلى اشواط بطولة الكويت الـ 17 لسباقات الهجن التي اختتمت أول من امس برعاية اميرية سامية واستمرت 6 ايام.

وتمكنت الذلول الفائزة من حسم الشوط الختامي للبطولة التي شهدت مشاركة اكثر من 3000 ذلول وأقيمت بمضمار الشهيد فهد الأحمد في نادي سباقات الهجن وخصصت للهجن الحيل على مسافة 8 كيلو مترات بعد ان تقدمت على الذلولين «مزيار» و«شعلة» لهجن الشيحانية ايضا اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

اهتمام القيادة السياسية

وقال ممثل راعي الحفل للبطولة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في تصريح للصحافيين عقب حضوره ختام البطولة ان رعاية سمو الامير لهذه البطولة تجسد اهتمام القيادة السياسية للبلاد بالموروث الشعبي الذي يمثل تراث اهل الكويت والخليج، مشيدا بالتنظيم المميز للجنة المنظمة للبطولة.

وأضاف الروضان ان من اهم ما تميزت به هذه البطولة المشاركة الواسعة من الدول العربية والاجنبية التي اثرت البطولة واسهمت في انجاحها، منوها بالاجواء الحماسية للسباقات التي اتسمت بالتنافس والندية.

وأكد الروضان ان هيئة الرياضة ستواصل دعمها لنادي سباقات الهجن بتنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى في هذه الرياضة الاصيلة، اذ ستكون المحطة المقبلة هي بطولة الخليج في نوفمبر المقبل، مهنئا ملاك ومضمري الهجن الفائزين بأشواط البطولة.

العجمي يشكر الأمير

من جانبه، ثمن مدير البطولة امين سر نادي سباقات الهجن ربيح العجمي دعم سمو امير البلاد للبطولة، مؤكدا ان هذا الدعم يعد اهم اسباب نجاحها واستمرارها للعام الـ 17 على التوالي.

وأشاد بتعاون ملاك الهجن المشاركين في البطولة مع المنظمين والحكام، مبينا ان هذا التعاون اسهم بخروج البطولة بهذا الشكل المميز.

وقال العجمي ان اليوم الختامي الذي اشتمل على أربعة اشواط رئيسية ظهر بمستوى فني عال لاسيما من هجن الشيحانية التابعة لدولة قطر التي ظفرت بثلاثة اشواط من اربعة، مؤكدا ان النادي سيواصل عمله الدؤوب لمواصلة التميز في تنظيمه للبطولات الكبرى في الفترات المقبلة وأهمها هذه البطولة.

نتائج اليوم الختامي

واسفرت نتائج بقية مسابقات اليوم الختامي عن فوز الذلول «الرهاوي» لهجن الشيحانية في الشوط الرئيسي الاول الذي خصص للهجن الزمول تخليدا لذكرى المغفور له الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله.

وفاز الذلول «الحريثي» بالشوط الثاني الذي خصص للهجن الزمول ايضا تخليدا لذكرى المغفور له رئيس دولة الامارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فيما فازت الذلول «السالمية» لزايد المنصوري من الامارات في الشوط الثالث الذي خصص للهجن الحيل تخليدا لذكرى المغفور له امير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد.