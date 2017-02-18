يقام في الساعة الثامنة من مساء اليوم في فندق هوليداي ان السالمية المؤتمر الصحافي الخاص ببطولة سبورتي العالمية لبراعم كرة القدم تحت رعاية وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ الشهر الجاري على ملاعب ومنتزه بوليفارد.

من جهته، قال مدير أكاديمية سبورتي ورئيس اللجنة المنظمة أحمد مدعث إن البطولة تعتبر ضمن فعاليات هلا فبراير وتتزامن مع أعيادنا الوطنية لذلك يجب ان تظهر بأفضل صورة ممكنة بسبب مشاركة عدد من الأكاديميات التي تمتلك سمعة عالمية، مشيرا إلى مشاركة عدد من المواهب في البطولة ومن بينها لاعبون كويتيون وهي فرصة للأندية للتعاقد معهم.

وثمّن مدعث رعاية الوزير الروضان لهذا الحدث وهو أمر ليس بغريب عليه فهو دائما ما يدعم الرياضة والرياضيين قبل ان يتولى مسؤولية وزارة الشباب.

وشكر مدعث جميع اللجان العاملة والرعاة وكذلك منتزه بوليفارد، متمنيا ان تنجح البطولة كما كان مخططا لها.