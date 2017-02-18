تنطلق صباح اليوم بطولة مهرجان يوم الكويت الوطني الدولية للمبارزة في نسختها الثالثة في صالة نادي اليرموك تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور وبمشاركة عدد من أبطال العالم منهم المصري علاء الدين السيد والروماني دزليشانو صاحبي فضية الفلوريه والسابر في أولمبياد لندن 2012 على التوالي والألماني هوبنر بطل العالم ومجموعة من اللاعبين العالميين والمصنفين من دول إيطاليا وألمانيا ورومانيا وجورجيا والهند والمجر ومصر والبحرين وقطر إضافة الى أندية الكويت والقرين واليرموك مستضيف البطولة.

من جهته، فقد أوضح المشرف العام على البطولة أحمد عبدالخضر ان هذه البطولة تقام بجهود مجموعة من الشباب الكويتي المجتهد والمحب للعبة في إطار احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، سائلا الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على البلاد في ظل حكم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والحكومة الرشيدة.

وشكر عبدالخضر مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور على رعايته للبطولة ونائب المدير العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح على تسهيل كل الأمور لانطلاق البطولة، مثنيا ايضا على المساعي والجهود الحثيثة التي قام بها رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة أمين السر العام بنادي اليرموك أحمد الجاركي وجميع اللجان العاملة للعمل على إنجاح البطولة، مشيرا إلى ان اليرموك وفر جميع الإمكانيات المتاحة بما يحقق نجاح البطولة ويسهم بظهورها بشكل مشرف.

وبين عبدالخضر ان البطولة ستقام بنظام المجموعات في أدوارها التمهيدية وخروج المغلوب في أدوارها النهائية حسب النظام المستحدث الذي تم العمل به في النسختين السابقتين بتجميع أسلحة المبارزة الثلاثة الأيبيه والفلوريه والسابر في فريق واحد بما يضفي المزيد من الإثارة والتنافس في البطولة.