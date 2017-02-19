مبارك الخالدي

تنطلق في الساعة الـ 4:50 مساء اليوم منافسات الجولة الـ 15 لدوري الشباب (تحت 19 سنة) لكرة القدم، بإقامة 7 مباريات، ويسعى التضامن على ملعبه الى الحفاظ على صدارته (37 نقطة) عندما يواجه كاظمة في المركز السابع (21 نقطة)، كما يستضيف العربي في المركز الثاني (36 نقطة) فريق خيطان بالمركز الحادي عشر (16 نقطة)، وعلى ستاد نادي الكويت يسعى الأبيض في المركز الثالث (29) الى تحسين مركزه عندما يلتقي الساحل بالمركز الثاني عشر (11 نقطة)، ويشهد ستاد ثامر لقاء القادسية صاحب المركز الرابع (27) مع السالمية في المركز التاسع (19)، ويشد الجهراء الخامس (25) الرحال الى ملعب الساحل لمواجهة الفحيحيل في المركز الثامن (21)، وفي ستاد علي صباح السالم يستضيف النصر بالمركز السادس (23) فريق الشباب الذي يمتلك نقطتين وبالمركز قبل الاخير، وأخيرا يلتقي اليرموك في المركز العاشر (16) مع الصليبخات متذيل الترتيب بنقطة واحدة على ستاد نادي الشباب.