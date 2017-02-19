يحيى حميدان

تتواصل الإثارة في مباريات دور الستة من دوري كرة السلة عبر اقامة 3 مباريات مهمة لجميع أطرافها ضمن الجولة الثانية، حيث سيلعب القادسية مع الجهراء عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، ويعقبها لقاء آخر يجمع بين الكويت والعربي في ال 6:30 مساء، وتختتم المباريات بمواجهة كاظمة مع النصر في الـ 8:30، وستقام جميع اللقاءات في صالة عبدالعزيز الخطيب بالنادي العربي.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز «الأبيض» على غريمه «الأصفر» 79-71، و«البرتقالي» على «الأخضر» 83-65، والجهراء على النصر 73-63. وتسعى الفرق الفائزة في الجولة الافتتاحية لإضافة الانتصار الثاني على حساب الثلاثي الذي تجرع مرارة الهزيمة، ولكن لن تكون الأمور سهلة على الجهراء تحديدا الذي سيواجه القادسية الطامح للعودة بقوة لاسيما بعد عودة لاعبيه صالح يوسف وشايع مهنا وبتواجد بقية زملائهم.

وفي المباراتين الأخريين، يبدو الكويت قادرا على الإطاحة بالعربي «على الورق» ولكن تبقى الأمور معلقة حسبما سيقدمه لاعبو الأخضر من أداء طوال فترات ارباع المباراة، في حين سيكون كاظمة أمام اختبار صعب نسبيا أمام «العنابي».