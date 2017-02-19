أحمد السلامي

ثمن مدير الفريق الأول لكرة القدم علي كنكوني مبادرة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم تكفله بكل المصاريف المالية الخاصة برحلة علاج لاعب الشباب علي الزنكي والتي خضع خلالها إلى عملية جراحية على يد الجراح رامون كوغات وهو الطبيب الخاص في فريق نادي برشلونة الإسباني.

وقال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن بدورنا كجهاز إداري نشكر مبادرة نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم الذي بادر مشكورا بالتكفل بكل المصاريف المالية التي سهلت على اللاعب المهمة واختصرت مشوار علاجه، حيث أجرى عملية لترميم الرباط الصليبي بعد تعرضه للإصابة في الرباط الأمامي والجانبي والتي استغرقت 5 ساعات متواصلة نظرا لصعوبة العملية ودقتها.

وأضاف: من منطلق رد الجميل قررنا فتح بوابات ستاد نادي الشباب أمام جمهور نادي الكويت بالمجان في المباراة القادمة مع «الأبيض» ضمن منافسات بطولة دوري VIVA لكرة القدم وهي مبادرة بسيطة للتعبير عن شكرنا وامتنانا لما قام به خالد الغانم تجاه لاعبنا المصاب.

ولفت كنكوني إلى أن علي الزنكي يحتاج إلى فترة طويلة من الراحة قبل الدخول في مرحلة التأهيل والتي ستستمر لنحو 4 أشهر، ما يعني خروجه رسميا من حسابات الفريق خلال منافسات الموسم الحالي، على أن يكون جاهزا للمشاركة مجددا مع بداية الموسم القادم.