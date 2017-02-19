مبارك الخالدي

أعلن الجهاز الإداري للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور وتغطية تدريبات الفريق اليوم وغدا ولمدة ربع ساعة، وذلك استعدادا لمواجهة كاظمة بعد غد الثلاثاء في المباراة النهائية لكأس سمو الأمير.

واحسن الجهاز الاداري لـ «الأبيض» بقيادة عادل عقلة التعامل مع الحدث ما يؤكد الاحترافية التي تتعامل معها ادارة النادي برئاسة عبدالعزيز المرزوق ونائبه خالد الغانم في التعامل مع مختلف وسائل الاعلام بشكل منظم.

وفي سياق متصل، تتواصل تدريبات الفريق الكويتاوي اليوم بقيادة المدرب محمد عبدالله ومساعديه استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.

وكان الجهازان الفني والاداري قد اطلعا مساء امس على التقارير الطبية الخاصة باللاعبين قبل اتخاذ القرار الخاص باعتماد مشاركة الأكثر جهوزية بدنيا وفنيا، إذ يبدو هناك تركيز من الجهاز الفني على جاهزية طلال جازع الذي غاب عن مواجهة القادسية في الدور نصف النهائى.

وتشير المعطيات الأولية الى جاهزية جازع ويبقى قرار مشاركته من عدمها رهن موافقه المدرب عبدالله ومساعديه.