«الأنباء» الشريك الإعلامي الرئيسي للبطولة الكبرى

برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وبحضور جماهيرغفيرة يتقدمهم الامير عبدالعزيز المحمد من السعودية والشيخ حمد آل ثاني من قطر وعدد من الشيوخ من قطر والبحرين وأصحاب المرابط وفي طقس اكثر من رائع شهدت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس الأمم الثانية لجمال الخيل المصرية وهي المرحلة الثانية لمهرجان الكويت الدولي للجواد العربي 2017 والتي جرت اول من امس بمركز الجواد العربي بيت العرب مستويات جمالية مميزة من الجياد المشاركة وسط حضور جماهيري لافت.

وتألق الجواد سلطان الخشاب للمهرات بعمر سنة والجواد نايما للمهرات بعمر سنتين والجواد راباني للأمهر بعمر سنة والجواد جراح ألوفا والجواد زينة النواصي والجواد منتصر السلام وتصدرت المنافسات بعد صراع مثير وتقارب النقاط مع عدة مرابط.

وأعرب الامير عبد العزيز عن سعادته لحضور البطولة بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة الدولية السابقة ألتي نظمها بيت العرب بقيادة علاء الرومي وشارك فيها اكثر من ٣٧٠جوادا وأضاف ان بطولة كأس الأمم نجحت بامتياز وان الكويت أصبحت ملتقى للأشقاء والأصدقاء في إبراز الجياد العربية الأصيلة والاهتمام بها.

بدروه، اكد الشيخ حمد بن علي آل ثاني ان البطولة من اجمل البطولات وأقواها لجمال الخيل العربي ووضحت جهود اللجنة المنظمة لمركز الجواد العربي بيت العرب الذي جمع محبي رياضة التراث في تنافس مثير والتعرف على جمال الخيل العربية الأصيلة والمرابط الرائدة، وأضاف ان بيت العرب نجح بامتياز في استضافة هذه البطولات وتحقيق الأهداف المرجوة

وإنني انتهز فرصة احتفال الكويت بأعيادها الوطنية لأهنئ صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي ورئيس وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم.

من جانبه، قال د.احمد عبدالرازق رئيس جمعية تربية الخيول العربية المصرية ان بطولة كأس الامم من البطولات المميزة.

من ناحيته، أعرب رئيس مجلس الامناء ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة علاء الرومي عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في يومها الأول.

وأشاد بالأشقاء الأمراء والشيوخ من دول مجلس التعاون والعرب وحرصهم على المشاركة في العرس الخليجي العربي لكأس الأمم.

وشكر كل اللجان العاملة في البطولة واللجنة الأمنية واللجنة الطبية ورجال الصحافة والإعلام علي الجهود الواضحة من اجل لنجاح بطولة كأس الأمم للخيل العربية.

البريهي: 128 جواداً في البطولة

وقال عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالله البريهي ان البطولة المقامة ضمن المهرجان برعاية اميرية سامية التي يستضيفها ميدان بيت العرب التابع لمركز الجواد العربي ان البطولة تشهد مشاركة 128 جوادا من اجمل الخيل العربية ذات الدماء المصرية منها تسع جياد من خارج البلاد.

وأضاف البريهي عقب ختام المسابقات اليوم ان البطولة بدأت بإقامة التصفيات التأهيلية لمسابقة لأجمل مهر ومهرة لعمر سنة فما اقل وهي الأكثر عددا على ان تستأنف البطولة في اليوم الثاني بإقامة التصفيات لأجمل مهر ومهرة لعمر سنتين الى ثلاث سنوات وتصفيات الافراس والأفحل اضافة لإجراء الادوار النهائية والتي ستكون ختام البطولة والمهرجان.

ولفت الى ان من اهم ما يميز المهرجان يتمثل بمشاركة الخيل المتأهلة من البطولات الوطنية والدولية التي اقيمت في الكويت وخارجها ما اسهم بارتفاع ملحوظ في مستواها الجمالي مقارنة بالنسخة الماضية، مشيرا الى انه تم رصد جوائز نقدية مجزية للفائزين الثلاثة في كل تصفية بخلاف ما يمنح للفائزين في النهائيات.

واشاد بتعاون جميع ملاك الخيل المشاركين في المهرجان من داخل وخارج الكويت مع المنظمين والحكام الامر الذي كان له اكبر الاثر بسير برنامج المهرجان بكل نجاح وسط تفاعل مميز.

ملاك الخيل يشيدون

بدورهم، اجمع الملاك محمد الرخيص والمباركي والدغيمشي والواوان على نجاح العرس العربي لكأس الامم ‏‫والجهود الطيبة للجنة المنظمة والحضور الجماهيري الغفير الذي شارك في النجاح الكبير للبطولة.