أودي الكويت تتيح لعملائها فرصة اختبار مركبات أودي سبورت

حظي عملاء ومحبو أودي بفرصة اختبار مركبات أودي سبورت خلال الدورة الـ 12 لحدث «Gulf Run» نهاية الأسبوع الماضي.

وقاموا بأخذ لفات في طراز أودي سبورت النموذجي Audi R8 والمفاجأة الخاصة Audi RS 3 LMS الجديدة كليا، التي هي أحدث إضافة لتشكيلة سيارات السباق الأعلى أداء من أودي. واختارت أودي منطقة الشرق الأوسط كأول سوق لاختبار هذه السيارة على مستوى العالم. واستعرضت بتنظيم من أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده، السيارة أمام قرابة 100 من عملائها على حلبة البحرين الدولية في الصخير.

بدأ سباق «Gulf Run» في عام 2005 كعطلة نهاية أسبوع لمجموعة من عشاق سباقات السيارات بهدف دعم رياضة السيارات والتدريب الاحترافي في بيئة مهنية، وتثقيف السائقين بالتقنيات المناسبة. وحلقت 60 سيارة من الكويت إلى «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» لاستعراض العديد من السيارات الرياضية النخبوية، ومن بينها أفضل مركبات أودي سبورت.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسباق «Gulf Run» أحمد المضف عن سعادته بالتواجد مرة أخرى في حلبة البحرين الدولية في الدورة الجديدة لهذا الحدث.

وقال إن سباق «Gulf Run» في حلبة البحرين الدولية هو حدث فريد من نوعه وممتع لجميع المشاركين، ونجح في تحقيق هدفه المتمثل بتعزيز السلامة على الطريق، خاصة بين جمهور الشباب الكبير من محبي رياضة السيارات.

وتوجه المضف بالشكر إلى الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة وكامل فريق العمل لاستضافتهم الاستثنائية عاما بعد عام لهذا الحدث.

وقال إنه بفضل مستوى الضيافة الرفيع وحسن التنظيم يسعدهم دائما العودة إلى البحرين وعقد الاجتماع في الصخير.

وبهذه المناسبة، قال طارق الشافعي، مديرعام شركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات: «لطالما احتل بناء علاقات متينة مع العملاء رأس قائمة أولوياتنا، ونفخر بتقديمنا لتجارب قيادة متميزة. وبناء على هذه القناعة الراسخة قدمنا لعشاق علامة أودي سيارة RS 3 LMS لنضمن استمتاعهم بتجربة قيادة لا تضاهى ولنعرفهم على تاريخ العلامة العريق في عالم سباق السيارات».

بدأت أنشطة Gulf Run هذا العام يومي 16 و17 ديسمبر 2016 مع سباق مركبات الكارت في حلبة سرب في الكويت، تبعه عرض السيارات في المروج حيث قدمت أودي الكويت مركبات Audi RS Q3 وAudi R8. ومن ثم ختمت الدورة الـ 12 بإقامة سباق عطلة نهاية الأسبوع في البحرين.