حقق منتخبنا الوطني لألعاب القوى المركز الثالث ببطولة الخليج لاختراق الضاحية التي اختتمت منافساتها امس الأول بالشارقة بمشاركة خليجية واسعة من دول مجلس التعاون وحل المنتخب السعودي بالمركز الأول ونظيره العماني بالمركز الثاني لنفس الفئة اما فئة الناشئين فقد جاء المنتخب العماني بالمركز الأول وتلاه المنتخب السعودي بالمركز الثاني والإماراتي ثالثا وفي فئة العمومي جاء المنتخب البحريني بالمركز الأول وتلاه المنتخب العماني ثانيا والسعودية ثالثا.

ويتألف منتخبنا الوطني للشباب من عبدالعزيز الحساوي ويوسف غلوم ووليد الفيلكاوي ورائد راكان ومطلق العازمي وعبدالله الفيلكاوي. من جهته، أشاد أمين السر العام للاتحاد الكويتي لألعاب القوى سيار العنزي بالنتيجة التي حققها منتخبنا الشاب، وأكد ان اللاعبين كانوا أبطالا وعلى قدر المسؤولية ومنافسين اقوياء في البطولة.

وأهدى العنزي هذا الفوز الى القيادة السياسية وهنأهم بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدا ان علم الكويت سيبقى خفاقا في جميع المحافل الرياضي لألعاب القوى، لافتا العنزي الى ان الاتحاد سينظم غدا (الاثنين) بطولة كأس الاتحاد للأشبال والشباب على مضمار كيفان بمشاركة الأندية الرياضية.